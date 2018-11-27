綠營敗選引發「移民潮」前綠委華航子公司董座謝欣霓也想走

2018年11月27日 14:05 中時 季節

24日9合1選舉民進黨大敗，選後網路上看到大批偏綠民眾揚言想要移民，甚至連前民進黨立委，現任華航子公司華旅網際旅行社董事長謝欣霓，也公開響應，還說自己想移民是因為不想接受中國史觀的課綱。

24日傍晚開票後，隨著民進黨在各縣市逐一敗北，謝欣霓先於晚間7點21分在臉書發文，只寫四個字「只能自省」，8點44分她再發文宣稱「沒有失去，怎會知道曾經擁有？是政治也是愛情！更是民主！」

25日謝欣霓又在臉書發文，第一篇發文宣稱這是她最後的政治文，接著說2020年以前應該要做到承認九二共識、興建核五、通過服貿、兩岸一家親等等，這才是人們要的主流價值！接著她說自己雖然跟時代脫節了，但她依舊堅持自己信仰的價值！說真的，能當個說話不負責任的人真好....可惜她做不到。

當日稍晚，她又發文表示，泰國有養老簽證，可是要五十歲才能申請，讓她第一次怨嘆自己太年輕，深怕來不及。(她47歲)。

26日時，她又在臉書發了篇文章解釋為何想移民的國家會是泰國，她說因為東西好吃、按摩方便、人們和善，而且她不用刻意美白就夠白了。

27日謝欣霓在臉書發新的貼文解釋想移民的理由，她說移民更重要的理由是她不接受中國史觀的課綱，紊亂了這塊土地的歷史，數典忘祖。

前民進黨立委謝欣霓政二代出身，曾在2006年檢舉馬英九特別費事件聲名大噪，被封為「政壇小辣椒」。她退出政壇後一度在演藝圈發展後從商，接任華航網際旅行社董事長。雖然外界對她有不少質疑，但她坦言，「最重要的是讓公司賺錢，讓公司賺錢，人家就會接受妳。」

今年5月「殯葬天王」李世聰和「長笛公主」賴英里，豪擲84萬蜜遊日本九州6天豪華團，被拍到搭乘「九州七星號」列車，承攬該行程的旅行社業者，就是謝欣霓。

(中時 )