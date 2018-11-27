馬雲爆是共產黨員 這份名單洩底細

2018年11月27日 13:43 中時電子報 吳映璠

中國大陸改革開放40周年，大陸共產黨昨天公布改革開放傑出貢獻百人名單，名單涉及各行各業，其中17位為民營企業家。不過這份名單也意外洩漏阿里巴巴創辦人馬雲是共產黨員的事實，此前馬雲曾公開表示僅願跟「政府談戀愛，不要跟政府結婚」。

微信公眾號「政治圈」26日報導，大陸人民日報同日發布的改革開放100名表彰名單中，意外洩漏馬雲具有共產黨員身分，入列中國大陸三大BAT巨頭掌門人的騰訊科技董事會主席馬化騰及百度董事長李彥宏，在個人簡介上都寫無黨派人士，不過馬雲的簡介則顯示他是共產黨員。

馬雲被揭露為共產黨員為何引人注目？一直以來，馬雲在公開發言時經常與北京政府保持距離，儘管他為了籌資，將阿里巴巴部份股權賣給大陸的主權財富基金以及相關投資企業，不過馬雲對此總稱他「是和政府談戀愛，不要跟政府結婚」。

不若其他民營企業家都有政治身分，如馬化騰擔任全國人大代表，李彥宏是全國政協委員，馬雲甚少透露自己有政治身分，今年9月他宣布一年後退休時，他的退休名片上一共列出11個頭銜，但就是沒有共產黨員這項職銜。

不過據政治圈報導，馬雲黨員身分過去就曾被披露。2015年馬雲當選浙商總會第一屆會長，當時網站上馬雲的簡介就說明他是共產黨員。此外，馬雲過去幾次曾分別帶著公司幹部到古田、延安兩個城市召開高層會議。報導指出，古田與延安在共產黨的發展歷史上具有重要地位。

美國「商業內幕」（Business Insider）網站引述自「外國人看中國」（Sinocism China Newsletter）電子報創辦人利明璋（Bill Bishop），指出外界並不訝異阿里巴巴與共產黨之間的關係，此時揭露馬雲與共產黨的關係，反而凸顯在習近平的領導下，對共產黨的忠誠度如何確實的延伸至大陸社會與經濟各項層面之中。

(中時電子報)