民進黨慘敗 蔡英文檢討自己：第一站去高雄聽民意

蔡英文辭民進黨主席。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

民進黨九合一大選「期中考」慘敗，輸到只剩6個縣市。總統蔡英文昨晚在臉書說「真正需要改變的人是我自己。菊姐跟賴院長不是戀棧權位的人。」剛剛又發臉書表示，「檢討不能閉門造車」，宣布第一站將到「高雄」，虛心聽大家意見。

民進黨九合一大選大敗，行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊請辭獲得慰留，網路一片罵聲。總統蔡英文昨晚在臉書發文「真正需要改變的人是我自己。菊姐跟賴院長不是戀棧權位的人。我說過，敗選的責任應該由我一肩扛起，他們在我勸說之下，已經答應繼續在崗位上打拚。面對人民透過選票向執政黨傳達了不滿，我們不會逃避責任，執政團隊將透過對各項重大政策、人事的檢討反省，重新整隊再出發。」

蔡英文說，不管是哪個黨派的縣市首長，藍的、綠的、沒有顏色的，都是最新民意所託付。昨天下午，她跟六都市長當選人都打了電話，向他們致上祝賀之意。黨派競爭是民主常態，但共謀國民福祉必須是唯一目標，中央與地方，有很多地方需要合作。她會儘快安排時間與他們見面。

蔡英文剛剛又發臉書表示「檢討不能閉門造車，而是要付諸行動，重新整隊再出發。人民用選票表達對執政團隊的不滿，我就要虛心聽大家意見。今天開始我會展開一系列行程，到第一線聽大家意見。」她最後說，第一站就到高雄。

(中時電子報)

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