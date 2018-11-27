參選縣議員與市民代表 蔡啟塔父子3人全上壘

2018年11月27日 14:03 中時 范振和

花蓮縣議員蔡啟塔最喜歡閱讀「花蓮講古」，讓他能從中汲取用生命愛花蓮的養分。（范振和攝）

花蓮縣議員蔡啟塔爭取連任過關，將跳脫藍綠，成立「議政平台」，為花蓮拚經濟；而他的大兒子蔡翼鍾與小兒子蔡翼陽參選市民代表，雙雙上壘後，將分朝藝文與體育方面著墨，父子3人過關斬將，深受矚目。

蔡啟塔曾任花蓮市長、國民黨花蓮縣黨部主委，此次爭取議員連任過關，一般認為是意料中事，倒是他一口氣拉拔大兒子蔡翼鍾、小兒子蔡翼陽參選市民代表，在不被看好情形下，全部上壘，實屬不易。

蔡啟塔表示，他將跳脫藍綠，問政不分顏色，成立議政平台，首先召開專案會議，處理火車票一票難求的問題，然這是老調牙的題目，但至今依然未能徹底解決，只有便捷、安全的交通，才能引進更多觀光客。

另外，他把「拚經濟」列為重要政見，招商引資，創造就業市場，從文化著手，充實食衣住行育樂內涵，讓青年能夠返鄉服務，觀光客願意一來再來，觀光全球化後，花蓮自然可以脫貧。而有效運用退而不休的健康銀髮族，加入「忘憂產業」的行列，就能讓生活更有品質。

至於，30歲的市代當選人蔡翼鍾說，他會著墨藝文類，希望溝仔尾老街再造，再現往昔風華；同時，打造音樂城市，增加花蓮競爭力；支持新手爸媽，爭取更多育兒友善空間。而27歲的蔡翼陽重點擺在體育方面，他希望推動成人體適能，會多多關心老人家權益。

(中時 )