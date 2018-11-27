鄭文燦為何婉拒代理黨主席？ 唐湘龍直指這個原因

2018年11月27日 13:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，民進黨創下創黨以來的大敗，總統蔡英文為大敗辭去黨主席，但面對2020政治大海嘯的來襲，民進黨須盡速推派出一個代理黨主席面對接下來的戰爭，黨內期望桃園市長鄭文燦可以接下這個重任，可是鄭文燦最終還是婉拒，資深媒體唐湘龍認為桃園市議會過半都掌握在國民黨手中，鄭文燦被困在桃園市，動彈不得。

民進黨敗選後，黨內要求「中生代」接班的聲浪高漲，黨政人士也透露，中常委已有初步共識，將推舉此次選戰綠營聲勢最旺、新系出身的鄭文燦接下代理黨主席，「無論是代理黨主席還是黨主席都具有相當資格。」

但鄭文燦卻說，他深切知道桃園市民的期待，市政建設是他最重要的工作，明天民進黨中常會討論代理主席，但是明天桃園市議會要審議明年度總預算，他會以預算審查為主，不會成為代理主席。

唐湘龍於政論節目《關鍵時刻》上表示，這次縣市長選戰，除了台北是無黨籍外，全台15個縣市幾乎全面倒向一個政黨，這是繼1998年之後最嚴重的一次。這是二十年來最大的翻盤。

而這次六都選戰，可以觀察到五都的市議會，都是國民黨過半。台中、高雄是完全執政的態勢，而這也會影響到2020的立委選戰，這次民進黨立委無法再躺著選，一定會有幾席落選。

桃園雖然是民進黨的鄭文燦連任，但是市議會是國民黨過半，面對這樣的局勢，鄭文燦被困在桃園市，動彈不得，接任代理黨主席根本心有餘而力不足。

(中時電子報)