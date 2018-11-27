來自莫三比克的瑪麗亞 在慈濟找回幸福人生

2018年11月27日 14:43 中時 廖德修

海外學員利用營隊結束後、回國前的空檔，在花蓮靜思精舍出坡、體驗自力耕生的生活，圖為聖馬丁、辛巴威、莫三比克、加拿大慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

圖為辛巴威、莫三比克慈濟志工，平時也自行耕種幫助需要的人，他們利用回國前來靜思精舍出坡。（圖／慈濟基金會提供）

莫三比克慈濟志工瑪麗亞（左）過去自怨自艾封閉自己，加入慈濟志工後獲得重生，圖為靜思精舍法師為瑪麗亞掛上佛珠。（圖／慈濟基金會提供）

瑪麗亞（右）分享自己過去個性不好，加入慈濟志工後不只個性變好了，面相也變柔和了。（圖／慈濟基金會提供）

「2018年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習」學員，利用營隊結束後、回國前，在花蓮靜思精舍出坡、體驗自力耕生的生活。其中來自莫三比克的瑪麗亞命途多舛，雖才約40多歲卻歷經戰爭、饑餓、先生早逝，瑪麗亞說過去自怨自艾像魔鬼一樣，加入慈濟志工後不只個性變好了，面相也變柔和了，連女兒的同學都問：「妳是不是換了一個媽媽？」

來自莫三比克的瑪麗亞‧蒂拉（Maria Fernando Tila），年幼時國家發生內戰與饑荒，父母在她14歲時死於內戰，只能與哥哥、4個弟弟妹妹相依為命，好不容易長大結婚後，8年前先生又往生，瑪麗亞從此更加封閉自己。

2013年，一位酋長跟瑪麗亞說：「有一個台灣人在教關於愛，你要不要去看看，或許心情會好一些。」瑪麗亞抱著好奇心前往了解，她聽到慈濟志工蔡岱霖分享證嚴法師的大愛，以及莫三比克慈濟志工去訪視、幫老人家洗澡等。瑪麗亞非常感動，當蔡岱霖問現場有沒有人願意一起去幫忙，瑪莉亞立刻舉手。

投入慈善訪視的瑪麗亞，發現有很多人比她更苦，瑪麗亞也會跟照顧戶分享自己的故事，希望藉由自己的歷程幫助別人走出困境。

認識慈濟前，瑪麗亞心裡很多怨念，她說當時心中的煩惱如泥土般厚重。慈濟志工蔡岱霖跟她分享「煩惱如塵沙蓋住我們的心」，要把心裡的塵埃去除，就要學習與付出。接觸慈濟後瑪麗亞學會原諒別人，把不好的回憶放下，心裡也獲得重生。

瑪麗亞個性的改變，除了小孩，連小孩的同學也感受到了。瑪麗亞表示，2013年認識慈濟並開始投入，2014年帶女兒一起當志工，瑪麗亞自嘲過去長得像魔鬼一樣，現在面相變柔和了，連女兒的同學都私下問女兒是不是換了媽媽了。

瑪麗亞目前負責莫三比克當地志工培訓的工作，當地固定參加教育訓練的志工有7、8百位，共分為23個地區，每區都有窗口，瑪麗亞負責帶動這些窗口，平時分享慈善訪視與邀約，也會學習從中文歌翻譯成當地語言的歌曲唱歌。

瑪麗亞在11月下旬接受證嚴法師授證為慈濟委員，雖然來一趟機票錢要存很久，搭機要不斷轉機、候機，來一趟至少需要28小時，但瑪麗亞表示，過去許多莫三比克慈濟志工來台灣學習後，回去教他們，瑪麗亞也期許自己是一顆種子，要把在台灣的所見所聞分享給更多莫三比克人，希望能邀約更多人參加慈濟，一起投入助人的行列。

慈濟基金會表示，海外慈濟志工秉持自力更生的精神，來台學習、在海外各地發揚。每一位志工都是一顆種子，將這份善發揚到世界各地，打造愛不落的世界。

(中時 )