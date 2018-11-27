提10點逆耳忠言 沈富雄：別視愛台灣為民進黨獨占品牌

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民進黨九合一選舉大挫敗，選前就預測給民進黨將大敗的前立委沈富雄，今再提出10點「逆耳忠言」，沈富雄表示，不要視「愛台灣」為民進黨獨占的品牌，因為無法證明對手「不愛台灣」。

此外，沈富雄還說，用智慧與北京周旋，兩岸關係如同拔河，不進則退，「維持現狀」只能是求之不可得的「結果」，不是「手段」。

沈富雄今在臉書表示，大敗後，綠營的一些朋友對他恨意更深，但是他還是要不厭其煩地、不識相地提出一些淺見，供民進黨參考，因為一切都是為了台灣，個人毀譽不足惜。

沈富雄提出10點看法為：

一，用智慧與北京周旋，兩岸關係如同拔河，不進則退，「維持現狀」只能是求之不可得的「結果」，不是「手段」。

二，「以核養綠」公投案既已通過，可順勢而為，為自己脫「2025」之困。

三，「低薪」是結果，長期廉價出口是原始原因，資金及人才外流是繼發原因，治本之道是引資金回流，不要害怕匯率上升。

四，綠媒好心相助，但用力過猛，化友為敵，縮小同溫層，反成阻力。

五，從政同志不要一昧在同溫層內取暖，否則，基本盤會一路萎縮。

六，不要視「從政」為生涯中唯一的糊口手段，留一點理想，最好是有使命感。

七，從政不要流落為跑攤結人脈，成為眾人的奴才是人生最乏味之事。挪點時間想想如何治國。

八，不要視「愛台灣」為民進黨獨佔的品牌，因為無法證明對手「不愛台灣」。

九，不再用「守護民主」為競選的口號，因為已經失靈，國民黨不是當年的國民黨，民進黨也不是當年的民進黨，用當年有效的方法打今日的假想敵是偷懶。

十，勇於反省自己，不要怪東怪西。

(中時 )

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