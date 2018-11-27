年輕一代天然獨？顏擇雅：是悶經濟成長下的「天然懼中」

2018年11月27日 14:26 旺報 潘維庭

九合一選舉綠營大敗，作家、出版人顏擇雅27日在臉書分析，太陽花之後出現了「天然獨」一詞，深綠認定民進黨這次敗選是因為小英不夠獨，但她認為應該稱為「天然懼中」，且「懼」的是經濟實力。她要提醒綠營，別用「天然獨」一詞自我陶醉。

顏擇雅分析，年輕世代雖認定自己是台灣人，卻認為柯文哲的「兩岸一家親」沒什麼不好，就是務實。「他們普遍認為民進黨是假台獨，國民黨是假統一。統獨議題只讓他們覺得煩。以此推論，他們也不排斥九二共識，只要可以帶來經濟利益，他們根本無感台灣目前的實質獨立要維持下去需要很大智慧。」

顏擇雅指出，年輕世代只有用北京眼光才是「天然獨」；用台灣眼光，他們應被稱為「天然懼中」才對。

她分析，台灣年輕世代懼的不是中國的威權高壓統治，而是懼中國的經濟實力。「有這種畏懼，才能解釋為什麼台灣高中生都在關心要不要去中國念大學，大學生則關心畢業後要不要去中國工作。」

她指出，年輕世代「懼中」有其合理的一面。因為他們成長於悶經濟，父母或家族長輩不是赴中工作就是常跑中國，一接觸財經新聞，就讀到珠三角的快速發展。看電視是看陸劇「如懿傳」、「瑯玡榜」，用的手機是OPPO、小米，也習慣在淘寶買東西、上百度查資料，今年抖音流行起來，台灣國中生都上抖音跟對岸交流，覺得中國一級棒的年齡又往下探了。她提醒綠營別用 「天然獨」自我陶醉，正確說法應是「天然懼中」。

(旺報 )