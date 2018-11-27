NBA》連柯瑞都high了！ 「雙K」轟78分率隊大逆轉

2018年11月27日 14:17 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

對於追分能力超強的勇士隊來說，落後18分要逆轉絕對不是問題！勇士隊今天迎戰魔術隊，陣中兩名主力柯瑞（Stephen Curry）、前鋒格林（Draymond Green）仍作壁上觀，全場最多曾落後18分，不過在「KD」杜蘭特單場49分、「浪花弟」克雷湯普生第4節5記三分球搶19分帶動下，勇士最終116：110氣走魔術。

杜蘭特繼上一場對國王隊狂轟44分之後，今天對魔術49分又是單場超過40分，賽後他表示，球隊進攻有點受挫，他只是努力想透過得分幫助球隊奪勝，而全隊也在防守上做足苦工，才能逆轉勝。

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杜蘭特除了得分，還繳出9助攻、6籃板、2抄截及2阻攻，其中一記追魂鍋，把對手本來輕鬆上籃、十拿九穩的得分硬生生蓋掉，他也稱讚全場轟下29分的克雷湯普生在決勝節的精采表現，認為是靠團隊完成逆轉勝，坐在球員席觀賽的柯瑞、格林，也不時為隊友場上精彩表現拍手叫好，甚至站起來歡呼。

勇士全隊除了杜蘭特和湯普森，其他人得分都在個位數，魔術隊則有4人得分上雙位數，以先發中鋒巫塞維奇（Nikola Vucevic）30分、12籃板，替補後衛羅斯（Terrence Ross）28分較為出色。

(中時電子報)

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