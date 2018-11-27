比基尼女子與小藍魚悠遊大海！深澳之美攝影比賽作品亮點多

海洋組銅獎作品：余國欣-Beneath the surface。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

身材婀娜多姿的比基尼女子深入海裡，可愛的小藍魚跟隨著她一起游泳，美麗珊瑚礁盡收眼裡；深奧漁港鬼斧神工的奇岩襯托碧海藍天，更顯壯麗！「2018深澳之美攝影比賽」結果公告囉！得獎作品在新北市政府漁業及漁港事業管理處官網線上展覽，歡迎大家一同來欣賞深澳之美！阿挪多資的

陸域組金獎作品：潘丁榮-小魚兒大漁港。（新北市漁業處提供）

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，地理環境優良，鄰近天然漁場，漁港鄰近酋長岩及象鼻岩等奇岩怪石，更使深澳漁港增添魅力，漁業處特別舉辦深澳之美攝影比賽，經過將近3個月的徵件及評選，由260件中選出13件獲獎作品，得獎作品在漁業處官網線上展覽。

陸域組銀獎作品：林君立-漁港之美。（新北市漁業處提供）

本次攝影比賽以「深澳之美」為主題，分為「陸域組」及「海洋組」，收件總計260件作品，扣除39件資格不符比賽辦法規定，初審合格作品陸域組計204件，海洋組計17件，共計221件。

陸域組銅獎作品：戴進元-深澳岬之鬼斧神工。（新北市漁業處提供）

本次陸域組報名踴躍，許多作品頗有專業水準，經攝影專家組成評審委員會，評選結果金獎由潘丁榮「小魚兒大漁港」奪得，銀牌由林君立「漁港之美」獲選，銅獎由戴進元「深澳岬之鬼斧神工」獲選；漁業處表示，這些參賽作品呈現在地漁業及景觀特色，色彩、取景角度也令人驚豔。

海洋組由余國欣拍攝深澳灣水下珊瑚美景的「Beneath the surface」奪得銅獎，另因該組投稿作品件數較少，參賽作品經評審審議未達金獎及銀獎標準，獎項從缺，其他獲獎作品在新北市政府漁業及漁港事業管理處官網線上展覽，歡迎大家一同來欣賞深澳之美！

(中時電子報)

2018深澳之美攝影比賽得獎作品。（新北市漁業處提供）

2018深澳之美攝影比賽得獎作品線上展
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