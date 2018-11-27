選民進黨黨主席？扁：自己是黨代表「當然可以參選」

2018年11月27日 14:34 中時 曾薏蘋

九合一大選，民進黨大敗，身兼黨主席蔡英文總統已辭去黨主席一職，對於未來誰選黨主席？前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，自己是黨代表「當然可以參選」。

他還提出兩項政見，包括2020總統大選綠營黨內初選方式；並指行政立法必須分立制衡，立法院民進黨團不再是行政院的橡皮圖章，不能淪為一言堂，「否則68個輸一個，2020還能選嗎？」

不過內容也不看好下屆總統大選，諷刺說，「2020年二合一選舉一旦失利，不也要再辭一次？」

［新勇哥物語］-300之一

—阿扁要選黨主席？

勇弟：阿扁要選黨主席？有沒有聽錯？

勇哥：那只是阿扁們在群組的勸進，不要當真！愛扁就不要害扁！

勇弟：黨主席蔡英文已經為1124九合一選舉的大敗負起政治責任，請辭下台，阿扁是黨代表，當然可以參選。

勇哥：說不定這禮拜三的中常會也來個慰留秀。府秘書長與行政院長不也請辭後接受慰留嗎？

勇弟：阿扁都幹過黨主席了，為什麼要回鍋選黨主席？一年2個月後2020年二合一選舉一旦失利，不也要再辭一次 ？

勇哥：不要當烏鴉嘴好不好？

勇弟：如果你是阿扁，參選黨主席總要先提政見。你的政見又是什麼？好比說—

勇哥：一、2020總統大選民進黨黨內初選，應經由黨員投票與民調，各佔50%產生總統候選人。黨員也應參與其他各項公職候選人的黨內初選提名，所佔比例不得低於30%。

二、行政立法必須分立制衡，立法院民進黨團不再是行政院的橡皮圖章，應容許黨籍立委發揮監督行政部門的角色功能，不能淪為一言堂。否則68個輸一個，2020還能選嗎？

(中時 )