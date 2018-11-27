玄奘大學國際移地教學 致力接軌未來教育

玄奘大學教務長高旭繁（前排左二）及學務長陳光紫（前排中）帶領社科院老師及學生進行移地學習。（校方提供）

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關西大學教授山本於課堂上與應心系碩班學生高菱讌（左後）與大四學生蔡亦倫（左前）互動討論。（校方提供）

新竹玄奘大學致力栽培國際人才，日前再獲教育部深耕計畫補助，推動學生出國移地學習，22日由教務長高旭繁帶領5位老師及應用心理系和法律系學生共11人，至日本關西大學進行「未來教育工作坊」(Forging Innovative Education Leaders for the Future)學習之旅。

玄奘大學自2016年與日本關西大學簽約為姊妹校後，雙方學生交流頻繁熱絡，除了本校應用日語系的2位交換生在當地進行半年的學習交流。

校方指出，此次國際移地學習計畫為短期的國外學習，目的是讓更多受限經濟能力條件但語文能力及表現優秀的學生受惠，在大學4年期間加強學習並開拓國際視野，一圓出國夢。

研習課程由關西大學的山本教授擔任主授，在交流過程中師生分組討論激盪，共同透過議題導向的學習方式結合討論與實作，學習有關設計思維的開發、未來教育研究所（IFTF）與21世紀技能、情境規劃與創新課程等，以俯瞰的視角（the Tesseractive point of view）進行課程的規畫。

参與本次短期交流的應心系彭姓學生說，多媒體教學是未來趨勢，該怎麼讓平台更易上手，學生願意使用，同時又能紀錄教學進程在開拓國際視野後，更是大大激勵回校後的學習動機。

校長簡紹琦期許今年讓移地學習的學生人數翻倍，讓更多玄大學子也有機會感受幸福學習、體驗國際視野。

(中時 )

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