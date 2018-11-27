逼宮？阿扁競選黨主席政見在這裡 網有籲扁幫幫民進黨

2018年11月27日 14:28 中時電子報 陳儷方

民進黨直轄市及縣市長選舉大敗，蔡英文請辭黨主席，各方勸進桃園市長鄭文燦接任民進黨主席，鄭文燦已回絕，但阿扁似乎有興趣，阿扁在臉書新勇哥物語提出政見，2020總統大選的民進黨內初選，黨員投票與民調各佔50％；行政院的意志，黨籍立委不必照單全收。

陳水扁1124那天出門投票，驚呆一堆人，原來保外就醫還可享有投票權，兒子陳致中選上高雄市議員之後，阿扁自曝扁迷在群組勸進選黨主席，他也預言民進黨週三中常會，將上演慰留秀，因為總統府祕書長陳菊及行政院長賴清也都是請辭後獲慰留。

阿扁對於競選黨主席雖然回應「不要當真！愛扁就不要害扁！」，但也提了2項政見：一．2020總統大選民進黨黨內初選，應經由黨員投票與民調，各佔50%產生總統候選人。二．立法院民進黨團不再是行政院的橡皮圖章，應容許黨籍立委發揮監督行政部門的角色功能，不能淪為一言堂。否則68個輸一個，2020還能選嗎？

有些網友留言不領情，「能走能投票，別裝死，快回監獄」、「你先回監獄蹲4年再回來看看吧。啊忘記你進去後下次可能比較難出來了」、「看你挺正常的 可以回去服刑了吧？」、「支持你選黨主席！讓綠更失敗點」。

也有網友認真看待阿扁的政見，「阿扁在講正經事，酸民可以去旁邊玩沙不要吵啦~」、「杯水車薪，真是不如離去，不要在被消費了。」、「多給蔡總統建言，幫幫重傷的民進黨…總統大選不遠了，終於知道為何國民黨如此害怕您～台灣有遠見、又有魄力的總統真的不多」。

(中時電子報)