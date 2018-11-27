賭韓國瑜勝選出錢 李來希下月揪團到高雄考察置產

韓國瑜當選高雄市長，觀光類股全都紅通通。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
全國公務人員協會理事長李來希說，選前他承諾韓國瑜贏了，就揪團到高雄考察房產。(擷圖自李來希臉書)

願賭服贏，有人要揪團去高雄買房了！為改變又老又窮的高雄，韓國瑜提出「人進來，貨出得去，高雄發大財」口號，深深打動高雄人的心。現在他當選高雄市長，賭他輸贏的人忙著兌現承諾。全國公務人員協會理事長李來希說，選前他承諾韓國瑜贏了，就揪團到高雄考察房產，不過買房不像發放雞排、珍珠奶茶簡單，但確定好行程後下月就會啟動，他要網友們拭目以待。

李來希今(27)日在軍公教網路之聲直播電台表示，宅神朱學恆跟網友打賭，從200個雞排，不斷加碼到現在1000份，了不起就是花6萬元，但置產移居可不是小事，需要更加慎重。他賭韓國瑜勝選「贏者出錢」，自己一定會踐行承諾，下月就會籌組「見證愛河摩天輪奇蹟，置產移居高雄考察團」。

李來希說，自己並不是亂開支票，如果韓國瑜讓高雄「產品出得去、人進得來」，房地產就不會不景氣，看看現在的高雄，滿街租、售廣告，就是「素珠」充斥。他還提到，去高雄考察房產不是去炒地皮，而是看好高雄能再現榮景。

李來希表示，「見證愛河摩天輪奇蹟，置產移居高雄考察團」到高雄，需要按排參觀房產、詢價等可項，不像買雞排、送珍珠奶茶那麼容易，他要網友們稍安勿躁，別對他窮追不捨，因為他一定會踐行承諾。

韓國瑜當選高雄市長，不光李來希要揪團到高雄置產，高雄當地也已陸續傳出大企業要進駐投資的好消息。一位高雄當地的陸團導遊透露，預期高雄的觀光業會有所成長，現在旅行社又開始找人了，而嗅到商機的人也開始醞釀，準備開始買樓、買遊覽車。韓國瑜還未正式上任，高雄已開始出現許多慶祝行情。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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