選前返鄉牌發酵，選後74號沿線成房市主流

2018年11月27日 14:47 中時 盧金足

台中市新當選市長盧秀燕，選前承諾調將打通台中交通任督二脈，建立緊密的道路網狀系統，銜接國一、加速匝道連接 選後74號沿線成房市主流。（盧金足攝）

九合一選舉結果塵埃落定，房市也進入傳統購屋旺季，買方信心度上升！不少剛性需求買家已陸續出籠賞屋、下訂，從民眾的積極度可看出對於選後房市相當期待，買氣可望延續至農曆年前，台中首購主戰場北屯區，選後隔天看屋人潮更是增加2成。

此次選舉話題十足，部份縣市政權轉移，許多公共建設政策甚至房市發展重心皆可能出現變化，很多候選人提出年輕人該南漂回家鄉求職等返鄉牌，因此對於原本有意在他鄉買房打拚的年輕首購族來說，又多了額外選擇。

台中市新當選市長盧秀燕，選前承諾調降地價稅、提出「前店後廠自由港」規畫，並強調將打通台中交通任督二脈，建立緊密的道路網狀系統，包括台74線大里北出及六順橋南入匝道、銜接國道一號並增設草湖交流道、完成國四豐潭段、東豐快速道路等工程，交通建設逐步落實將有助於區域房市發展。

交通建設與重大投資帶旺台中北屯，其中台中洲際商圈因緊鄰台74線，吸引不少中科通勤族目光，且未來將會有大型百貨商城坐鎮，不僅提供多元生活機能也帶來更多就業機會，助攻區域房市銷售。

永福地產「洲際W」銷售專案經理林漢炘表示，選後不確定因素解除，之前觀望的民眾購屋態度趨轉積極，成交速度也加快，不僅看屋人潮較選前多2成，成交量更增加10~15％，樣品屋將在12月對外公開，將會持續推出案場活動。

另外，並未因選舉而改變公司步調的陸府建設，對未來房市表示買方信心度上升，整體樂觀指數優於選前。以單元二第一高價擠身十大豪宅的陸府「植森」，目前進入內部裝修最後調整階段，預計下月公開，在此之前已蓄積多組參觀的潛在客，年底前可望衝出一波買氣。

久樘開發對選後房市也是持正向看法，台中人口紅利優勢讓建商紛紛到中部開發，活絡房市發展，讓消費者有多元選擇，北部、中部、南部均衡發展，年輕世代對未來有希望。久樘開發位在潭子新案「臻星」在選後隔天也出現多組新客及回籠客，明顯感到看房信心增強。

(中時 )