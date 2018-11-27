上次敗選責任全推到我身上 連勝文：這次要怪誰？

2018年11月27日 14:51 中時 王正寧

因落敗的國民黨候選人丁守中提出選舉無效之訴，讓台北市長選舉進入延長賽。國民黨中央委員連勝文今在臉書撰文表示，國民黨「不願面對的真相」就是在這次有利的環境下，台北市長的總得票依然是少數，他認為關鍵是青年選票的流失，「在上次選舉，國民黨是把責任全推到我身上，好像太陽花是我造成的，不知道這一次又想怪誰？」

連勝文認為，這次投票的亂象，絕對有影響台北市選舉結果，對於許多國民黨的支持者，是無法接受的！故透過司法途徑解決爭議，似乎是目前唯一方法。他強調，大環境對比上次，對國民黨太有利了，所以若沒有中選會來亂，台北市應該會翻盤!

連勝文直言，台北的板塊早就不是藍大於綠了，而關鍵就是國民黨在台北市青年選票的流失，至今不見回流！這個嚴重的問題，在上次選舉，國民黨是把責任全推到我身上，好像太陽花是我造成的，不知道這一次又想怪誰?

年輕人為何對國民黨無感，卻願意給國民黨青壯派機會？只用幾個樣板人物，再辦一堆只有自己人會參加的活動，就天真的覺得年輕選票會回流？

2014年落敗後，連勝文花了很多時間去參與青年事務，得到的經驗顯示，台灣青年的問題不只是經濟問題，更是嚴重的社會問題，而且藍綠兩黨都無法迅速解決！

「但老柯臉皮夠厚，他知道自己幫不了年輕人，台北甚至在六都中青年失業率最高，乾脆就直接用行政資源去綁年輕族群KOL（Key Opinion Leader），再開直播耍瞎討年輕人歡心，或直接陪你玩電音趴！但年輕人為何會買單，這才是國民黨真正要了解的事！」

連勝文強調，「國民黨現在能趕快做的，就是至少不要再讓年輕人覺得我們是古董了！韓國瑜已經証明了，改變不是不可能的！」

(中時 )