影》21歲國道警器捐 母哽咽：他是我小孩中最乖

2018年11月27日 15:49 中時 葉臻 、影音編輯／ 楊馨 、影音編輯／

王黃冠鈞父母哽咽感謝社會大眾關心，並表示希望不要再有下個冠鈞。（葉臻攝）

21歲國道警器捐 母哽咽：他是我小孩中最乖

國道楊梅分隊21歲員警王黃冠鈞23日在國道1號南下湖口路段處理交通事故時遭後車追撞重傷，送林口長庚醫院急救後26日深夜醫生判定腦死，家屬27日決定進行器捐，冠鈞將捐出心臟，肝臟、腎臟2枚，眼角膜2枚以及血管，將有6個家庭能夠受惠。

王黃冠鈞27日下午進行器官捐贈手術，肇事者得知消息後也趕到醫院，由冠鈞爸爸帶領進入加護病房，冠鈞進開刀房的過程中國道員警也站立兩旁向他致敬，他在警專的同學也特地來見他最後一面，最後相擁著哭成一團 。

王黃冠鈞爸爸也是警職，平時出生入死，沒想到兒子發生變故。（葉臻攝）

王黃冠鈞10月20日才去調去國道楊梅分隊，年僅21歲的他爸爸是保五的警察，冠鈞爸爸表示，自己也是警察，平常工作不怕危險，但小孩發生這樣的事，卻是他一生最害怕的事。

冠鈞媽媽表示，雖然只有短短幾天，仍感覺到社會大眾的關心和幫助，當他在11月23日接到冠鈞長官的來電說他受了重傷，聽到消息的時候真的很擔心，「所以我今天在這裡，希望能替國道警察發聲」，過去到現在很多同仁也犧牲了他們的生命，因此希望政府能加速通過相關法令，讓冠鈞留下歷史的價值。

冠鈞媽媽哽咽表示，冠鈞從小就是一個非常乖巧的孩子，這幾天他以前的朋友也都趕上來看他，他平常在家裡也會幫忙分擔家計，是三個小孩裡最聽話的，他也總是以爸爸為榮，爸爸也安然渡過白曉燕案、攻堅等，沒想到冠鈞才在實習的短短一個月，就發生這樣的變故，所以希望政府能完善相關法規，不要再有第二個冠鈞。

王黃冠鈞器官捐贈後將造福6個家庭。（葉臻攝$

冠鈞媽媽也說，事發當下肇事者並沒有來，一直到昨天肇事者的媽媽才和他的太太一起來，而且還是他請長官幫忙聯絡，一個肇事者如果有責任、義務，應該第一時間就來，因此肇事者今天來的時候我不知道怎麼面對他，「我不知道我能不能原諒他」，我覺得肇事者應該拿出他的誠意，而不是我們要他來才來。

國道警方則表示，因為冠鈞在執行職務中死亡，雖然還沒有完成任官，但實務訓練的學員撫卹權益，可以比照現職人員，他的喪葬補助、撫慰金、警察人員因公死亡慰問金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金300萬將依規定申請，另外，國道的第二大隊自費投保意外險300萬元也可以理賠。

(中時 )