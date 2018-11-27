冬天何時到？氣象專家：最快下月中旬以前

氣象達人彭啟明預估，最快12月中上旬就有冷氣團來襲。（資料照／黃世麒攝）

友善列印
中時

氣象局預報員李孟軒表示，周三（28日）至周六（12月1日）受到東北季風影響；明天北部、東部整天溼涼，降雨機率大。但周四起逐漸轉為乾冷，北部低溫下探16℃，要到下周日、下周一（12月2日、3日）東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。

李孟軒說，明天白天水氣仍多，迎風面的北部、東半部有短暫雨，中南部也會有局部短暫雨，但下半天水氣就逐漸減少。周四至周六逐漸趨於穩定，僅北部及東北部仍有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣。而下周日、下周一東北季風減弱，各地大都為晴到多雲的天氣，僅東半部有零星降雨。

溫度方面，周三、周四北台灣整天溼涼，高溫僅22℃、23℃，中部以北及東北部的低溫約16℃至18℃，頗有涼意；氣象局提醒民眾要留意溫度變化，適時添加衣物。

氣象達人彭啟明則表示，未來要留意的是北方冷高壓的變化，其實最近冷高壓已有明顯活動，但相對位置偏北並未南移，高緯度區域已出現典型冬季降溫的特徵。預估可能在下周二（12月4日）或下周三開始，冷空氣就有機會往南移動到台灣附近，但氣溫會降多少則需觀察。

彭啟明說，就氣候上的預測來看，可能在12月中上旬及12月底到1月初，北方冷空氣較有機會南下，較有冷氣團發展的機會，也就是冬天來了。

(中時 )

影》高嘉瑜穿這件謝票 鄉民問哪… 中市北區戶政事務所舉辦戶政文物…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。