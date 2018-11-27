冬天何時到？氣象專家：最快下月中旬以前

2018年11月27日 15:06 中時 廖德修

氣象局預報員李孟軒表示，周三（28日）至周六（12月1日）受到東北季風影響；明天北部、東部整天溼涼，降雨機率大。但周四起逐漸轉為乾冷，北部低溫下探16℃，要到下周日、下周一（12月2日、3日）東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。

李孟軒說，明天白天水氣仍多，迎風面的北部、東半部有短暫雨，中南部也會有局部短暫雨，但下半天水氣就逐漸減少。周四至周六逐漸趨於穩定，僅北部及東北部仍有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣。而下周日、下周一東北季風減弱，各地大都為晴到多雲的天氣，僅東半部有零星降雨。

溫度方面，周三、周四北台灣整天溼涼，高溫僅22℃、23℃，中部以北及東北部的低溫約16℃至18℃，頗有涼意；氣象局提醒民眾要留意溫度變化，適時添加衣物。

氣象達人彭啟明則表示，未來要留意的是北方冷高壓的變化，其實最近冷高壓已有明顯活動，但相對位置偏北並未南移，高緯度區域已出現典型冬季降溫的特徵。預估可能在下周二（12月4日）或下周三開始，冷空氣就有機會往南移動到台灣附近，但氣溫會降多少則需觀察。

彭啟明說，就氣候上的預測來看，可能在12月中上旬及12月底到1月初，北方冷空氣較有機會南下，較有冷氣團發展的機會，也就是冬天來了。

(中時 )