中市北區戶政事務所舉辦戶政文物系列展

2018年11月27日 15:07 中時 張妍溱

展示日據時期的「戶主牌」、門牌、出生結婚死亡證明文件的演變、歷次改版的國民身分證、戶口名簿及戶籍資料等。（張妍溱翻攝）

台中市北區戶政事務27日舉辦「北藏臻典．戶載古今」戶政文物系列展，展示日據時期的「戶主牌」、門牌、出生結婚死亡證明文件的演變、歷次改版的國民身分證、戶口名簿及戶籍資料等，讓民眾一窺珍貴的戶政文物，活動至12月14日止。

北區戶政事務所主任陳佩玉表示，靜態檔案文物展覽，有專人負責導覽解說，另提供動態益智桌遊「檔管大師」體驗活動，將枯躁無聊檔案庫房建置規定，深入淺出變身成活潑有趣的桌上遊戲，激發民眾逛展覽的樂趣。

有戶政典藏檔案、在地采風、益智桌遊、檔案庫房導覽、文史講座等5大主題；民政局副局長徐仙卿說，曾在麗寶樂園作部分展出，獲得數千人次廣大迴響，這次移回北區戶政所，加入內政部有趣姓名的統計，包括「北區十大姓氏」、「最愛改名的星座天秤座」、「各縣市的菜市仔名」、「外國人最愛取的姓氏」等。

另結合北區雙十流域采風，有台中公園、市長官邸的老照片、200多年歷史的元保宮的古文物，如藥籤及保生大帝印信等展出，讓民眾有機會認識，早期在地文化、進一步發揚光大。

元保宮總幹事顏志修參與開展表示，元保宮有228年歷史，尚保存很多見證宮廟歷史沿革之古物，新科議員陳文政表示， 台中建城很早， 北區有著豐富的古蹟建築，但文化內涵最難保存，期待這次展覽讓大家透過文字及照片的展示，深入瞭解北區文化，更認識自己家鄉。

(中時 )