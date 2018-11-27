流感死亡再增3人 死亡數創5年來同期次高

國內上周新增3例流感併發死亡病例。（陳志祥攝）

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流感疫苗頻出包，流感病毒一點也不留情，上周國內新增8例流感併發重症病例、其中3例死亡，使得今年10月以來的流感季已經累積79例併發重症、8例死亡，雙雙寫下5年來同期次高。

國內上周（11月18日至11月24日）類流感門急診就診5萬3623人次，整體疫情尚未達到流行高峰；但是上周國內新增3例與流感相關死亡病例，分別為中部2例、東部1例，年齡介於66歲至84歲。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這3人都有慢性病史、也未接種流感疫苗，其中2人感染H3N2、1人感染H1N1，他們在11月上旬發燒、進而呼吸喘，最後導致肺炎死亡。

上周另有增加8例流感併發重症病例，其中年紀最輕是19歲，因而今（2018）年自10月1日起累計79例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為主（52例，佔66％），其中8例死亡（感染H1N1、H3N2各有4例）。

去年同期流感併發重症為45例、死亡6例，今年在疫苗病毒株吻合下，仍有79例重症、8例死亡，這是5年來同期排名第2，僅次於2016年流行季的141例重症、22例死亡。

疾管署副署長莊人祥表示，雖然公費疫苗出問題，但是國內在12月之前仍有105萬劑流感疫苗，包括91萬成人型、14萬劑幼兒型，民眾不要再等待自費四價疫苗，趕緊施打公費疫苗及時取得保護。

(中時 )

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