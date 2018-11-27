50元6顆高麗菜！農民窮到吃土 農委會神隱

2018年11月27日 15:21 中時電子報 戴安瑋

還有房地產仲介在《嘉義新鮮事》發文，促銷高麗菜。翻攝臉書《嘉義新鮮事》

有農民今在臉書《嘉義新鮮事》上發文，搶救高麗菜一顆10元，買五送一。翻攝臉書《嘉義新鮮事》

九合一大選綁公投，民進黨雪崩式慘輸，連深綠的農業縣也失守，選前即有農民指高麗菜價崩跌，農委會未拿出有效對策，選後仍坐視不管，讓菜價持續低迷。專家痛批，農委會主委、副主委都不是專業出身，無法接地氣，反倒是選前忙輔選，選後神隱，放任菜價持續低迷。

有農民今在臉書《嘉義新鮮事》上發文，搶救高麗菜一顆10元，買五送一，都是有機高麗菜，喜歡的可以詢問，嘉義縣市可以面交，宅配運費100元；還有民眾在《嘉義新鮮事》發文表示，「幫助農民請看過來！初秋高麗菜一顆20元3顆50元！大豐收，但不夠本錢！農民認為能吃的東西，如果做肥料的話會造天譴，下次農作會不好，所以請幫幫農民吧！初秋高麗菜一粒20元，3粒50元，6粒100元」顯示高麗菜從選前到選後都慘跌。農委會完全坐視，拿不出對策。

根據農委會農產品市場交易行情統計，11月24日投票日前3周（11月1日至11月24日），台北果菜批發市場蔬菜到貨量是3578萬0391公斤，比去年同期到貨量3325萬5306公斤，增加7.6%，但平均每公斤批發價竟下跌，為21.5元，比去年同期的32元，價差10.5元，跌幅高達32.8%；選後菜價仍未回升，今年11月25至今日，到貨量仍增加2.2%，但每公斤批發價22.1元，比去年同期的30.1元，仍跌了8元，跌幅達26.5%。

其中，高麗菜在選前3周，每公斤批發價僅8.6元，比去年同期的20.6元，大跌價，價差達12元，跌幅達58.1％，等於腰折，選後迄今每公斤批發價仍是8.5元，沒有起色，農民還是苦哈哈。農糧署解釋，高麗菜價崩原因是農民搶種，種植面積從180多公頃，增加為200多公頃，量多下跌，以致影響整個菜價。

不願具名的農業專家說，農委會主委、副主委遠在台北，又都不是專家，無法接地氣，加上選前只顧著忙輔選，選後還坐視，完全拿不出有效對策，菜價只能往下崩跌；他更痛批，今年823大雨後，農民搶種高麗菜，農委會只調查農民搶種面積，對外公布後即像沒事的人一樣，完全未依往例進行管控，以致農民花費心血種植的菜變菜土。

(中時電子報)