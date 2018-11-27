五峰清泉一號吊橋重生 影片感人

2018年11月27日 15:20 中時 莊旻靜

清泉一號吊橋已老舊腐朽，新竹縣政府去年發包重建，19日正式啟用。（擷取自影片）

新竹縣政府以影片紀錄清泉一號吊橋從舊到重生的狀況。（翻攝自影片）

新竹縣政府以影片紀錄清泉一號吊橋從舊到重生的狀況。（翻攝自影片）

大型公共藝術作品「蛹生」來自舊橋鋼索，如今也與新橋共存。（擷取自影片）

新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程日前完工，19日已正式啟用，新竹縣政府將拆橋重建的過程拍成影片，紀錄舊鋼索「重生」化成公共藝術作品，也用空拍方式記錄由舊而新的過程，短片27日搶先看，清泉一號吊橋將成在地新景點。

康木祥大師 鋼索紀錄片

清泉一號吊橋原先腐朽不堪使用，新竹縣政府在去年以2800萬元發包，今年開工，原先舊橋鋼索，本應要丟棄，不過經由新竹縣長邱鏡淳發想，與國際藝術大師康木祥合作，由八德外役監獄18名收容人洗鍊。

經過洗鍊的鋼索煥然一新，在康木祥的設計下，重生成為大型公共藝術作品「蛹生」，具有多重寓意，不僅意味清泉一號吊橋的重生，也有收容人在洗鍊過程中的體悟。

新竹縣政府將舊橋從拆除到重建的過程，一一記錄成影片，日前濃縮成短片，內容精煉，令人感動。而「蛹生」就位於清泉一號吊橋的橋頭，連結新舊橋的情感，也記錄這段從舊到新的旅程。

(中時 )