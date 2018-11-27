建商推「首購產品配備豪宅化」提高CP值搶客

2018年11月27日 15:21 中時 盧金足

受惠中科提供穩定就業機會、人口增加且年輕化，催化房市一級戰區地位。（盧金足攝）

因應房市買氣回溫，台中市不動產開發公會統計，台中市今年前3季預售屋推案總戶數為1萬2466戶、較去年同期成長72.1％，為吸引年輕首購買盤青睞，建商紛拉高標配產品，以「首購配備豪宅化」做市場區隔，以高CP值搶客。

台中鐵路高架捷運化，新增栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等5站啟用後，大幅縮短大台中南、北端行車距離，加上年底試營運的捷運綠線，軌道經濟利多發酵。

鄉林不動產研究室指出，台中市人口突破280萬人，而全球三大記憶體廠之一的美商美光在台中后里中科園圈成立DRAM創新卓越中心，預計將新增至少千名員工，越來越多大廠選擇投資台中，帶來新產業移居人口，預料外來人口定居台中將會加速成長。

台中居住環境佳、房價合理，去年淨移入人口數達1.2萬，因為受惠中科提供穩定就業機會、人口增加且年輕化，催化房市一級戰區地位。

今年以來，台中房價微幅修正加上建商因應市場剛性需求，改推中小坪數新案，又以28至42坪的兩、三房商品為主流，總價降至750至1000萬元以內，房價親民，促使首購買盤湧進。

台中房市在台74線、捷運綠線、台鐵高架紅線等交通建設加持，以及洲際娛樂商城、中台灣電影中心等利多助攻，有台資回流效益，建商推案跟著重大建設走，預售推案量表現，以北屯區、南屯區及烏日區分居前3名，為捷運綠線及軌道經濟走廊沿線。

北屯、南屯及烏日等三區推案，占全台中總推案量的56％，其中居冠的北屯區今年推案規模超過400億，占全市總推案量近1/3，拜台74線、捷運綠線、台鐵高架紅線，以及好市多二店即將進駐捷運綠線北屯機廠站區等利多之賜，北屯區近年一直是台中最熱門的移居地，房市成交量與推案量雙雙創新高。

(中時 )