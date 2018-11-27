F18舊機再生 美海軍廢物成NASA寶貝

一架美國海軍F/A-18B戰機降落美國核動力航母「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN-76）的資料照。（美國海軍）

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中時電子報
美國海軍F/A-18B交付NASA

對美國海軍來說，F/A-18B「黃蜂」（Hornet）戰機或許太過老舊，難以對付中俄等強敵。不過，對研究單位來說，它們卻是難得的寶貝。

據《動力》（THE DRIVE）網26日報導，美國海軍已將第一架F/A-18B戰機交付美國國家航太總署（NASA）的阿姆斯壯飛行研究中心（Armstrong Flight Research Center），而他們共將交付3架「黃蜂」（Hornet）。

近10年來，這是流入研究中心的最大一批「新血」，也將對有關加強超音速飛行靜音，還有了解美軍駕駛為何會發生危險的類缺氧症候群等研究大有幫助。

阿姆斯壯飛行研究中心位於加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）內，而這架雙人座F/A-18B是在11月13日從馬里蘭州的海軍帕特克森特河航空站(Naval Air Station Patuxent River)飛來。

而另一架F 18B戰機預定在2018年底從帕特克森特河航空站飛抵當地，至於第3架則會在2019年從德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）出發。

上次研究中心在短期內連獲3架舊戰機，已經是2010年的事了，當時美國空軍提供了3架退役的F-15D「鷹式」（Eagles）戰機。

美國海軍今年3月宣佈，已通過將大批淘汰F/A-18A-D戰機的計畫。而美國海軍陸戰隊將接受大批F/A-18C/D戰機，但F/A-18A/B戰機則將提供包括NASA等其他機構使用。不過，直到2026年，美國海軍仍可望繼續使用部份較舊的「黃蜂」戰機，來從事非戰鬥支援任務。

研究中心工程師柯洛（Tim Krall）指出，儘管他們接收的是海軍接近壽終正寢的戰機，但部份戰機還是能延壽，供中心再利用。

(中時電子報)

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