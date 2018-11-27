飯店毒趴害死人 土豪哥坦承吸毒否認提供毒品

林偉信攝

友善列印
中時

「土豪哥」朱家龍被控前年在W飯店辦毒趴害死郭姓女子，高院將他重判10年但遭最高法院撤銷，更一審27日首度開庭提訊朱男，他坦承在飯店服用毒品，但否認提供毒品，並把責任推得一乾二淨，稱郭女死亡與他沒有關係。

朱家龍向法官表示，他沒有提供也未指示提供毒品，他確實有與友人蔡逸學一起施用毒品，但他離開飯店後，蔡男聯絡購買毒品並陸續找人參與派對，這些事情都與他無關，他與郭女在飯店重疊的時間很短，對她死亡感到遺憾。

由於朱家龍當庭表示坦承「轉讓」毒品的犯行，法官進一步確實，他又改口說只是坦承他在飯店時的責任，他否認有帶毒品到飯店。

29歲朱家龍被控2016年12月2日下午入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒。翌日凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，並邀江哲瑋及多名傳播妹同樂，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品。郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

高院將朱家龍判刑10年，案經上訴，最高法院認為郭女是混合藥物中毒死亡，且可能是二級毒品PMA，但朱男卻未遭檢驗出這種毒品，原判決對此沒有說明疑義；且郭女曾因腎臟病就醫，是否因此導致她服用禁藥無法將毒品自體內排出？

最高法院指出，高院引用衛福部的函示，但並沒有踐行文書證據調查程序，向當事人及律師告以要旨，讓其陳述意見，由於高院對於朱家龍的判決有這些違誤，因此將此部分撤銷發回，至於販毒的江男、張男則判刑定讞、須入獄服刑。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

查盜版惹禍？日本A片商遭黑衣人… 出獄日就是出道日？「最美通緝犯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。