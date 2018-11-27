飯店毒趴害死人 土豪哥坦承吸毒否認提供毒品

2018年11月27日 15:50 中時 林偉信

「土豪哥」朱家龍被控前年在W飯店辦毒趴害死郭姓女子，高院將他重判10年但遭最高法院撤銷，更一審27日首度開庭提訊朱男，他坦承在飯店服用毒品，但否認提供毒品，並把責任推得一乾二淨，稱郭女死亡與他沒有關係。

朱家龍向法官表示，他沒有提供也未指示提供毒品，他確實有與友人蔡逸學一起施用毒品，但他離開飯店後，蔡男聯絡購買毒品並陸續找人參與派對，這些事情都與他無關，他與郭女在飯店重疊的時間很短，對她死亡感到遺憾。

由於朱家龍當庭表示坦承「轉讓」毒品的犯行，法官進一步確實，他又改口說只是坦承他在飯店時的責任，他否認有帶毒品到飯店。

29歲朱家龍被控2016年12月2日下午入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒。翌日凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，並邀江哲瑋及多名傳播妹同樂，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品。郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

高院將朱家龍判刑10年，案經上訴，最高法院認為郭女是混合藥物中毒死亡，且可能是二級毒品PMA，但朱男卻未遭檢驗出這種毒品，原判決對此沒有說明疑義；且郭女曾因腎臟病就醫，是否因此導致她服用禁藥無法將毒品自體內排出？

最高法院指出，高院引用衛福部的函示，但並沒有踐行文書證據調查程序，向當事人及律師告以要旨，讓其陳述意見，由於高院對於朱家龍的判決有這些違誤，因此將此部分撤銷發回，至於販毒的江男、張男則判刑定讞、須入獄服刑。

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(中時 )