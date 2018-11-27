影》馮翊綱挺韓回鄉演出百場 揭露當年沒回高雄創業原因

2018年11月27日 15:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜當選，馮翊綱在相聲瓦舍臉書粉絲團的影片中宣布將履行回高雄演出100場的承諾。（取自相聲瓦舍FB）

上月31日度過54歲生日、許願若韓國瑜當選高雄市長，要回老家高雄演出100場的相聲瓦舍創辦人馮翊綱。隨著韓國瑜當選，馮翊綱26日也在臉書粉絲團宣布履約計畫，並強調即使沒投韓國瑜的民眾，「歡迎入場，不要客氣，通通歡迎。」

馮翊綱是左營眷村子弟，成立的相聲瓦舍今年歡慶30歲，上月他宣布呼應韓國瑜將回高雄演出，卻也遭到不同支持者留言圍剿，包括針對「如果當年相聲瓦舍設立在高雄，絕對不會有今天的成就」這句話，被批30年前是國民黨執政云云。

馮翊綱也在26日履行承諾的影片中，再次解答30年前沒有在高雄創業的真正原因，「真正原因我早就公開說過一萬次了，容忍馮翊綱必須到台北，才會遇到台北人宋少卿，這兩個人搭檔才是相聲瓦舍會有日後成就的真正原因。」

馮翊綱感嘆表示，台灣如果真的是民主社會，政治傾向的表述應是常態，為何要遭受到不同意識形態的羞辱？他除了一一回應鄉民攻訐，也奉勸民眾展現俠情，放下虛擬兵器走入真的江湖來拔刀相助，而非躲在假名與暱稱的後面說風涼話，並語重心長的說：「喬峰是被逼成蕭峰的，然而事實證明契丹人也是大俠。」

對於履行100場演出的承諾，馮翊綱重申一如上月底生日許願所言，相聲瓦舍將在高雄加強舉辦各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談、盡量讓市民免費參加，在韓國瑜8年任內做到100場，最快1月6日在老家明德新村就有第一場演講「演了喜劇就不怕你笑」要登場，也透露已有不少人士要幫助他完成百場演出的承諾。

馮翊綱上月底生日許願表示若韓國瑜當選高雄市長，將回高雄表演100場。（取自相聲瓦舍臉書）

馮翊綱影片內容如下：

說話向來是說給願意聽的人聽的，有愛的人才能聽得出我話裡面的愛意。100場這個承諾是提供給呼應承諾的人，如果你不以為然，可以旁觀，沒有強迫你參加。亂寫、亂罵的人，你喔，一時糊塗，一概不追究，這叫做長者氣度。

我站出來替韓市長拉票，我這麼說、這麼做，對我自己有什麼利益嗎？我開出來的支票100場，我得要兌現啊，就直接說了吧，我根本徹底不認識他，沒見過，更不要說其他議員候選人，把我的生日願望套在他的政見裡面去，這很有創意啦，但我也不認識他。

在10月31日生日願望那個影片當中，我根本沒有說出來相聲瓦舍30年前之所以沒有設置在高雄的真正原因，我故意弔詭不說，只不過是一種表演語言技術的展現，好囉，馬上就有人要插嘴、曲解，故意亂套，說當年某某某執政才是理由，結果把錯誤訊息拿去干擾另外一位候選人。

真正原因我早就公開說過一萬次了，容忍馮翊綱必須到台北，才會遇到台北人宋少卿，這兩個人搭檔才是相聲瓦舍會有日後成就的真正原因，今天說的這是第一萬零一次了。

高雄有藝術教育工作者尋求我的協助，想要讓高雄子弟在地體會隨鄉土而創作的態度與方法，希望高雄下一代的藝術愛好者不必北漂，到台北去找已經飽和的零缺，能夠在家就找到生機，那我有經驗啊，為什麼不幫別人？

韓市長的政見打動了我，我將要帶領新一代的高雄子弟在舊城重現相聲瓦舍的創業軌跡，模擬30年的草創精神，地景、快閃、免費演出，我們即將在台北要上演「警察杯杯我的車牌咧」，每一場都會開放若干招待席次，高雄鄉親可以預先跟我們聯繫，免費入場。

當然，早在投票之前我已經答應的、敲定的演講，是由高雄市政府主辦，在左營台灣眷村文化園區，是我今年度講題的第一場「演了喜劇就不怕你笑」，這也是應驗免費活動承諾的第一場，好巧，就在我家明德新村，1月6日見。

我出生在左營新村，我現在一年總有300天是住在新北市的新店區，戶籍在新店，當然我是台灣人。我在台灣出生、成長、受教育，在學校服務，我事業紮根在台灣，沒有到海外拓點，年過半百了，我實在沒有體會出來，我得要是哪一種口音、得要傾向哪一個政黨、得要長期住在哪個區域，我才能被算做是一個道地的台灣人呢？所謂道地的台灣人，是由誰來蓋章的呢？台灣如果真的是民主社會，那麼政治傾向的表述，那是常態啊，我何必要遭受到不同意識形態的人來羞辱呢？

我認同中華文化，所以是中國人，我腦子燒壞了？燒壞到不知道自己不知道燒壞了，那也隨便。什麼叫做期約賄選？常識不足你要自己補習喔，你隨便稱呼表演藝術家是戲子，唉，應該是不曾在劇場裡面受過感動，直接暴露了欠缺藝文涵養，我同情你。

相聲瓦舍是一個職業的藝術表演團體，我們全靠業務維持收入，我們沒有接受財團的捐款，沒有請領政府的補助，我們顧好觀眾、顧好票房，卻不必去看顏色的執政者的臉色，所以我們的經營當然是中資，是觀眾拿著上面印有中華民國字樣的鈔票，來購買商品之所得。在大家的愛護之下，業績蒸蒸日上，我們一年裡面賣票的演出可以達到80場左右，最近10年的平均票房是百分之99，我們怎麼沒落、怎麼萎縮了？那些都不是事實，你沒有到現場來看戲是不會知道的。

世間沒有白吃的午餐，你看戲不用花錢，我們演員都不用吃飯啊？觀眾不出錢，總有人要出錢，我之前說的，聽清楚，在高雄舉辦各種活動，包括說相聲、說故事、演講、座談，市民免費參加，在韓國瑜的8年任內，我努力做到100場，我從來沒有說我是義演，不要以訛傳訛。

高雄市民有100場的免費活動可以參加，總要有人幫忙出錢辦，我現在絕不排斥任何人來幫助我、幫忙我，時候到了，你要幫忙的現在趕快站出來吧，陸陸續續有好多朋友已經在聯絡了，有長期合作的出版社、眷村文化發展協會、陸戰隊的聯絡官、雄中的老師，甚至於樺達奶茶的老闆，風風火火100場就要開始了，那些沒有投給韓國瑜的喔，你喔，歡迎入場，不要客氣，通通歡迎。

結果剛好在這個節骨眼呢，宣布我寫的劇本得到了台灣文學獎，文化部還要發給我30萬的獎金，算是贊助這個100場的承諾囉，不無小補，謝謝。

奉勸世人啊，如果你有一點兒俠情，應當放下胡漢之見，放下虛擬兵器，放下打打殺殺的遊戲場域，走進真的江湖來拔刀相助，真的為別人做點事情，不要躲在那個假名、暱稱的後頭，說廢話風涼話，喬峰是被逼成蕭峰的，然而事實證明契丹人也是大俠。

2017年夏天心肌梗塞，在鬼門關前繞了一圈，帶回來一些鬼氣、魔性，我自己也還在適應當中。

(中時電子報)