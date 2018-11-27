狂熱綠營支持者號召：騷擾辱罵陸客 讓他們不敢去高雄

2018年11月27日 15:34 中時電子報 邱文秀

有網友在「韓國瑜後援會」社團貼出截圖，疑似有深綠支持者在臉書號召，要組成聯盟抗議、騷擾、辱罵去高雄的陸客，讓他們再也不敢去高雄玩，讓韓國瑜政見泡湯，下次選舉就能重返綠營執政。(韓國瑜後援會)

九合一選舉落幕，鐵綠的高雄變藍天。已有許多大陸旅行業者開始動作，將高雄排入旅遊行程中，大約15天後就能看出韓流對觀光產業帶來的效應。有網友在「韓國瑜後援會」社團貼出截圖，疑似有深綠支持者在臉書號召，要組成聯盟抗議、騷擾、辱罵去高雄的陸客，讓他們再也不敢去高雄玩，讓韓國瑜政見泡湯，下次選舉就能重返綠營執政。

大選結束，高雄、台中等地從綠地變藍天，大陸的觀光業者已嗅到商機，將高雄、台中等地排入陸客團的來台行程。旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，由於過去台南市前市長賴清德、高雄市前市長陳菊都不承認九二共識，也使旅行業者會盡量避開安排兩縣市到陸客訪台行程。

蕭博仁指出，由於開團、買機票、訂房、辦簽證等都需要時間，因此韓流對於南部觀光產業帶來的效應，至少需要15天才能看出效果，不過前幾周因選舉導致陸客人數降至冰點，現在有望回升。

有網友在「韓國瑜後援會」社團貼出截圖說「台灣政治狂熱份子又出現了，請高手肉搜出來，或轉知國安單位，予以預防阻止。」

截圖訊息顯示有人在臉書留言「同意，我們不能只是旁觀，要行動起來組成聯盟，以後只要有中國的遊客團來高雄，我們就過去大聲抗議，騷擾或罵這些中國人，最好策劃一兩起事件，但必須要造成影響和轟動，讓中國人知道高雄不歡迎他們，這樣以後中國人就不會願意來高雄旅遊，讓韓國魚招攬中國人到高雄旅遊的打算泡湯。」

訊息還寫出「我們還可以跟農民宣傳不要讓他們把果蔬賣給中國人，阻止韓國瑜的計畫(這條比較難)看他韓導演怎麼演戲，怎麼兌現競選承諾，這花媽和其邁才有機會再次掌控高雄啊!」

底下網友留言「警察應該可以抓去寫筆錄，要抓不抓而已」、「我是大陸的人，不能排除某人小綠綠這樣對陸客。然後放在大陸微博，然後人都不敢來了！微博大V再一轉發，陸客望而卻步！」、「不意外 早就想到這招了 韓總應該要預想反制動作」、「剛剛查了一下好像是真戶口已經拼命刪文，趕快送檢調」。

2015年4月時，便曾發生高雄居民抗議陸客團事件。當時因到高雄旅遊的陸客人數眾多，結合在地居民、中山大學生等人的「哈瑪星願景聯盟」，不滿高市府遲未改善「每天載滿陸客的遊覽車」爆量湧入西子灣，嚴重影響當地人生活品質、交通安全，扛出象徵「捍衛家園」自製大砲鳴炮抗議，並靜坐快閃擋車，拒絕觀光霸凌，籲市府禁止遊覽車進入哈瑪星。

當時高市府交通局長陳勁甫表示，每天約200至250輛遊覽車進出哈瑪星，中山大學無預警停止遊覽車進入，造成交通秩序大亂。

西子灣是陸客遊台必訪景點，但遊覽車停車問題2015年嚴重引發民怨，此點或許高雄市政府必須事先考量。

(中時電子報)