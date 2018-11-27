美中貿易戰川普要下重手 連Iphone也不放過

2018年11月27日 15:28 中時電子報 馮英志

G20川習會前夕，美國總統川普對美中貿易戰再次放話！川普27日表示，預計將價值2670億美元的中國大陸輸美產品關稅稅率，從目前10%提高到25%，其中蘋果公司在中生產的手機和筆記型電腦這回也可能課徵10%關稅。

川普準備對中再課重稅 蘋果產品恐遭殃

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在接受華爾街日報（Wall Street Journal）專訪指出，他「極不可能」接受陸方要求美國暫停加徵關稅。

同時他也警告，在阿根廷舉行的G20會談中，若美中雙邊領導人未能對貿易糾紛達成共識，就準備再下重手，對陸課徵第三輪關稅。川普說：「假設我們沒有達成協議，那麼我會針對另外2670億美元（約台幣8兆元）大陸商品課徵10%或25%的關稅」。

川普表示，新一輪課稅商品將包含從大陸進口的筆記型電腦和蘋果iPhone手機，這些產品先前尚未受關稅戰影響。川普對此表示，「也許，也許，要看稅率是多少。我的意思是，我可以訂在10%，人們應可以容易接受。」而消息一出，蘋果股價盤後股價下跌近1.5%。

根據CNN報導，關稅貿易戰實際上引起許多要付進口稅的美國貿易商怨聲載道。而美國聯準會預計於12月升息之際，若發動新一輪關稅制裁恐會引發通貨膨脹。

(中時電子報)