高金素梅：賴清德修勞基法 司機過勞普悠瑪翻車

賴清德上台報告。（姚志平攝）

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行政院長賴清德27日前住立法院報告普悠瑪事件。（姚志平攝）

行政院長賴清德27日針對10月發生的台鐵普悠瑪號翻車事件，赴立院報告，無黨團結聯盟立委高金素梅指出，賴清德當初推動修改勞基法時，宣稱公司不會故意排整人的班表，結果台鐵出事的司機就被排到這樣過勞的班表，所以賴清德應該要為普悠瑪事件道歉請辭下台。

高金素梅指出，賴清德接任行政院長後，推動勞基法二度修法，把輪班間隔由11小時減為8小時，當時勞方就指出二度修法的內容會導致血汗班表，台鐵員工也指出人力要補足，還講台鐵漠視勞權就是罔顧旅客安全，但當時修法在民進黨完全執政下強行闖關，賴清德還接受《中央社》專訪說公司不會故意排整人班表，如果有一定會被爆出來。

高金素梅接著表示，修法後先有2017年12月23日台鐵列車長張銘元的過勞死，他當月的班表就是被說不可能的血汗班表。再10個月後又發生普悠瑪翻車18人往生事件，駕駛尤振仲曾跨日連續工作17小時41分，且連續14天沒有休假。她想問賴清德，如果賴清德能看到未來會有這些情況，他當初會暫停修法嗎？

賴清德回稱尤振仲出事的前一天20日，有休假，如果覺得這是因輪班間隔造成的，可能還要進一步討論。這次普悠瑪事件原因調查小組已經查出，有多重原因，硬要歸責於某一個點不能完全解釋。

但高金素梅點出，早先賴清德被質詢時也說過勞是普悠瑪事件的原因之一，政府知道過勞不解決就是人禍。因此賴清德可以不用為本次選舉民進黨輸而下台，但應該要為普悠瑪事件道歉請辭下台 。因為賴清德應有所為而不為，賴清德接任院長後，明知台鐵人員不足，本來應該有正駕駛副駕駛，結果普悠瑪號事件只有一個駕駛，尤振仲還是原本內勤的人員，因為人不夠才調去當司機。因此台鐵員工有過勞問題，結果賴清德還把輪班間隔由11小時調為8小時，是引起後續普悠瑪翻車事件的重大因素。

但賴清德仍強硬回稱，台鐵人力不足，可他也在任內核給必要人力。行政院的鰾查報告五個調查原因沒有扯到和勞基法相關的，硬要扯到勞基法修法需要商榷 。如果今天發生一個事情，基於某種目的，扣上另一個原因，對於整個事件的檢討沒有幫助。

(中時 )

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