母親離世她投入社區關懷 服務人也被人服務

2018年11月27日 15:40 中時 林周義

62歲的王貴花，來自台南，在經歷母親中風、臥床、離世，決心投入社區關懷，服務長者。擔任社會局輔導員的她，每天下班熬夜寫計畫，帶著長者參加活動。4年下來，社區長者即便已近90歲，仍保有健康生活，甚至在王貴花車禍時，推著輪椅帶她北上復診。

衛福部統計，截至今年10月底，台灣65歲以上的長者已突破339萬人，其中100歲以上的人瑞，更多達3280人。為因應高齡社會趨勢，2005年開始推動「社區照顧關懷據點計畫」，結合民間力量，提供健康促進、關懷訪視、電話問安等服務。

王貴花的母親在2004年因中風臥床，她親眼見證母親慢慢不會說話。即便無法言語溝通，仍經常觀察到母親眼神中的無助，經常想著「臥床時間少一點就好！」。2014年，母親的腳受傷，家人沒有留意到傷口，為母親淋浴時感染細菌，當晚就離世。

帶著縮短長者「失能餘命」、增加「健康餘命」理念的王貴花，2014年聯合善心人士、里長，成立「台南市青陽關懷協會」，辦理樂活課程及銀髮族表演舞台，期許建立長者的的自信、尊嚴、快樂。4年間，已有連續兩年獲得高鐵贈票，帶著長者北上表演。

「我從他們身上看到，這樣的事情是對的。」服務對象已近90歲，依照常態，4年內的體能狀況應已急速下降，但這群長者卻仍生龍活虎，越來越快樂。投入社區關懷後，長者也把王貴花視為女兒，在她車禍傷及脊椎後，為她張羅吃的東西，甚至推著她從台南到台北復診。

王貴花表示，不管自己未來有沒有在社會局上班，都仍然會繼續服務長者，退休後也一樣。她今（27日）在社區金點獎活動中，獲衛福部頒發卓越輔導員獎。衛福部也藉此呼籲國人，多鼓勵家中長輩參與據點活動，延緩失能。

(中時 )