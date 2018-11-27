日出雲號航母化 防衛大綱擬寫明

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旺報

共同社報導，日本政府相關人士27日透露，日本考慮改裝海上自衛隊「出雲」號直升機護衛艦，計劃在新防衛力建設指針《防衛計劃大綱》中寫明將搭載和運用戰機的事實上「航母化」方針開始展開協調。

據報導，日本政府可能認為要在沒有基地的太平洋加強防空和南西諸島的防衛力，航母化必不可少。不過，存在護衛艦航母化將脫離「專守防衛」政策的擔憂，週邊國家的反對可能也將升溫。

日本防衛相岩屋毅在27日的記者會上就「出雲」號航母化表示，這是難得有的裝備，盡量能多用途使用比較理想，暗示了積極的姿態。關於寫入防衛大綱，他表示，想在也參考執政黨和專家會議意見的基礎上切實敲定。今後，旨在修改大綱的執政黨工作組（WT）將就用途及名稱等開展最後階段的磋商。

圍繞「出雲」號的航母化，自民黨在5月彙總的建議中就要求引進「多用途運用的母艦」。由於存在脫離專守防衛的擔憂，曾一度探討放棄在力爭12月修訂的新大綱中寫明，但出於謀求充實防衛力的觀點，又傾向於寫入大綱。

岩屋還就航母化後設想運用的F-35B最新型隱形戰機表示，它能在短跑道上起飛。目前正在研究，暗示有可能引進。

日本防衛省對F-35B能否在「出雲」號上起降和存放進行了調查，在今年4月彙總報告稱若實施改裝，就可以起降等。

(旺報 )

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