中市國小精緻課程研討 激發教師熱情及創意

2018年11月27日 15:44 中時 盧金足

台中市試辦國小高年級精緻課程計畫，107學年度邁入第4年，透過分組(英語)及抽離(國、數)方式進行教學，透過個別化的教育，引導學童適性學習、鼓勵增進自信。台中市政府教育局今年規劃以公開課方式，外聘專家學者與教師共同進行教學研討，11、12月共巡迴13所學校，激發教師教學熱情及創意，盼在反思回饋中提高教學效能。

教育局表示，國小高年級精緻課程計畫從104學年度開始試辦，透過班群共同排課，進行分組及抽離教學，首辦年共14校參與，107學年度已增加至共33校辦理，平均每年新增6至7校試辦，學生透過小班教學，不僅獲得較多實作演練及發表機會，親師互動頻率也提升，多方帶動學生學習。

今年教育局以公開課方式，外聘專家學者與教師共同進行教學研討，11、12月共巡迴13所學校，涵蓋有9所英語精緻課程學校、4所數學精緻課程學校。擔任數學科指導教授的彰化師範大學師資培育中心劉世雄表示，從學生學習談教師教學，大家一起想辦法提升教學品質，這就是公開課的核心精神。

教育局表示，國小高年級精緻課程計畫的推展，以凝聚共識為基礎，學校透過相關說明會進行溝通宣導，教育局除提供經費補助，也成立分科策略聯盟工作坊，提供學校資源共享、課程共備、教學共好的平台。此次公開觀課，鼓勵教師吸取他校計畫推動經驗、精進教學。

(中時 )