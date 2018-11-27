出獄日就是出道日？「最美通緝犯」曝光 網友集體暴動！

卿晨璟靚被網友譽為「最美通緝犯」。（網路照片）

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中時電子報
網友搜出卿晨璟靚的上妝照，容貌不輸藝人。（網路照片）

日前大陸四川綿陽警方發布一則「酒托詐騙集團」通緝令，並公布7名詐騙集團成員照片及姓名。這則通緝令在網路爆紅，因為詐騙集團中一名叫做「卿晨璟靚」的女子容貌絕美，讓網友驚為天人，驚呼：出獄之日，出道之時！

所謂「酒托」是指在酒吧等高消費的場所，安排服務員上網與人聊天，以交朋友等理由為誘餌，誘騙他人至酒吧消費高價酒水。當消費者結帳時發現「被宰」而拒絕付款時，又使用暴力或威脅手段迫使消費者付款。

綿陽警這則通緝令發布後，引發網友集體暴動，重點全部放在叫做「卿晨璟靚」的女通緝犯身上。因為這位卿晨璟靚擁櫻桃小嘴，眉清目秀，網友直呼：「我看了都心動的顏值，真是可惜」、「我要長這樣。我就做直播去了」、「出獄之日，出道之時」。更有人說「這名字不是藝名嘛」、也有人感嘆「卿本佳人，奈何做賊」。

卿晨璟靚爆紅後，有各式各樣自稱認識她的人出面談論。自稱是卿晨璟靚的初中同學向大陸媒體表示，卿晨璟靚曾在廣元市大東英才學校就讀，2013年留級轉入綿陽市第四中學，轉學原因「可能與成績有關」。初中時，卿晨璟靚就因甜美長相，被同學評價為「班花」，受到很多男生的歡迎。

另有一名與她一起在某上市公司共事過朋友表示，卿晨璟靚是一個性格合群，外向、愛美的小姑娘，大概在6、7月份辭職，說要跟著男友去外地，推測她做酒托可能是跟男友有關。

據了解，警方公佈的7名嫌犯已有3名歸案，不過卿晨璟靚仍在逃。

(中時電子報)

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