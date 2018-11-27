13歲女孩一人顧生病父母 弱勢家庭照顧者13％為兒少

2018年11月27日 16:08 中時 王思慧

小健()由外公(左)獨自扶養，祖孫倆相互照應。

家扶基金會今（27）公布「2018年弱勢家庭健康醫療調查」，發現弱勢家庭有近3成家中有2位以上生病人口，家裡的照顧者有13%是兒少，有55%家庭的成員都把大部分時間用在醫療照顧。13歲的小和是家中的照顧者，一肩扛起照顧生病的爸爸、媽媽及身體欠佳的哥哥責任，對於未來還沒想那麼多，只想先照顧好家人，也會努力讀書，長大後賺錢改變家庭環境。

小和爸爸中風癱瘓長期臥床，媽媽在今年6月病倒，爸爸也因為肺炎併急性呼吸衰竭送醫，雙雙住院，小和有2個月時間，每天晚上都到林口長庚醫院照顧父母。

難能可貴的是，小和的成績不錯，她說，每天利用晚上家人休息時間讀書，都認真上課，儘管照顧家人很辛苦，不過只要跳自己熱愛的舞蹈，就可以紓解壓力。對於未來暫時還沒想那麼遠，目前照顧好家人是最重要的，希望自己長大有能力幫助家裡經濟壓力。

另個弱勢家庭為隔代教養，小健今年6歲，由58歲的阿公獨自撫養，但阿公有糖尿病又要洗腎，右眼已看不到，幸虧小健很貼心，都會幫忙做簡單的家事，也幫忙採收水果，更會扶阿公上下車。但阿公十分擔心要上小學的小健，將面臨學業無人協助，經濟及教養都有很大的壓力。

家扶執行長何素秋表示，根據調查，弱勢家庭中生病對象有逾6成是父母，兒少則是近2成，照顧者中有1成3是兒少。進一步探究弱勢家庭遭遇健康問題，影響層面有壓力大（8成6有經濟壓力、7成有心理壓力）、工作難（近6成就業不易，5成工作不穩定）、時間少（3成6），有55%家庭的成員都把大部分時間用在醫療照顧，2成4弱勢家庭的醫療支出就超過每月收入。

何素秋說，收入不敷支出、穩定就業受阻及疾病照顧無援，已呈弱勢家庭三大貧病悲歌，希望社會可以伸出援手，幫助弱勢家庭脫貧。家扶「無窮世代計畫」捐款專線04-22061234。

(中時 )