東山咖啡香四溢 三校共學從小小咖啡豆看世界

2018年11月27日 16:07 中時 莊曜聰

南大附小、七股光復、東山吉貝耍學生進行校際交流活動，到東山咖啡園體驗採摘果實、烘焙咖啡豆的過程。（莊曜聰攝）

南大附小、七股光復、東山吉貝耍學生進行校際交流活動，到東山咖啡園體驗採摘果實、烘焙咖啡豆的過程。（莊曜聰攝）

南大附小彩虹斑馬志工隊辦理《台南好滋味》主題式戶外教育課程，邀請七股區光復實小及東山區吉貝耍國小進行校際交流活動，三校共70位師生一早來到東山區三尖山咖啡園進行主題式戶外教育課程，在園主黃春財的帶領下，從咖啡果實採收、浮豆、脫皮、曬豆、脫殼、選豆、烘焙、沖泡進行全程體驗，深刻體驗一杯咖啡得之不易。

南大附小指導老師張景傑說，除了讓學生了解咖啡的製造過程，也讓學生腦力激盪，討論如何推廣東山咖啡，南大附小學生石昀芸自創「山間溪流似仙境，白花綠葉紅果實，屋內咖啡香四溢，廣結善緣朋滿座」一詩，向大家推薦東山咖啡。

吉貝耍校長姜秋蘭表示，咖啡課程對於東山區的孩子有著特別的意義，陪同學生穿梭在咖啡樹中採摘咖啡果實令人印象深刻，看學生踮著腳聚精會神的採摘鮮紅色的果實，再把每顆果實小心翼翼的放入桶子，從學生的眼神中看到珍惜、看到感恩。

南大附小學生蔡子瑩說，原以為咖啡果實脫了皮、曬乾後就可以進行烘焙，原來還要再經過脫殼這道程序才行，看著脫殼機快速運轉，機器邊滑出咖啡生豆，前端也用力的噴出銀皮，非常壯觀；南大附小學生林鼎芫說，看著咖啡生豆嘩啦啦倒入烘焙機中，溫度來到170度時，機器裡傳來啵啵啵的爆裂聲，相當有趣。

指導老師張景傑表示，咖啡主題式戶外教育不只讓學生深入且完整的了解咖啡的生產過程，三校教師也和學生一起關注公平貿易咖啡的議題，帶領學生感受一杯公平貿易咖啡有機會可以拯救貧窮，友善的選擇或許可以帶給世界不一樣的未來。

(中時 )