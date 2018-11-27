樂器銀行送樂器給107所偏鄉學校 小朋友展現音樂熱情

2018年11月27日 16:06 中時 林志成

教育部委託實踐大學辦理「樂器銀行－樂器媒合維修交換系統資源庫」，經過2年多營運後，收到各界捐贈的1057件樂器，經過媒合後，送到107所學校給學生使用。教育部今天邀請媒合成功學校的孩童們演出，讓他們展現對於音樂的熱情及擁有樂器後的學習成果。

「樂器銀行」是全球首創，結合產官學界資源，藉由閒置樂器統整、民間團體捐贈及樂器產業界支援等三方資源，達到樂器媒合、維修、交換等三個大目標。「樂器銀行」將堪用樂器回收再利用，提供有需求的學校申請借用，並以偏鄉學校為優先。

教育部長葉俊榮表示，在他成長的年代，國中小階段接受藝術、音樂教育是件奢侈的事，但現在，這在國中小教育中不但不可或缺，而且是重要的內涵。他覺得「樂器銀行」的想法，「太美了」、「非常善良」，符合教育理念。

實踐大學校長陳振貴表示，接受各界捐贈樂器，然後送到各學校去，這其實不是件容易的事，想想將一架鋼琴送捯澎湖離島七美的學校，要花多少力氣？不過這項計畫讓台灣教育更好，實踐大學負責執行，非常榮幸。

花蓮縣萬榮鄉見情國小，為花蓮縣山地鄉之一，多為太魯閣族，擁有與生俱來的絕佳音樂細胞。在學校音樂老師積極推動下，成立了原住民族特殊樂器－木琴社團；因為學校地處偏遠沒有鋼琴，在樂器銀行提供鋼琴作為配合練習使用後，小朋友音樂表現有更多進步。

屏東縣同安國小位於南州鄉最南端，家長務農居多，大部分孩子屬於弱勢家庭。學校之前決定成立管樂社團，一開始遭到不少反對聲浪，但在校方努力溝通及樂器銀行捐贈單簧管、薩氏管、小號及圓號後，學生努力不斷學習，還到屏東演藝廳演出，展現出的實力完全不輸給都市的孩子。

(中時 )