移植淋巴結消除 下肢不再假性粗腿

2018年11月27日 16:11 中時 張妍溱

中山醫學大學附設醫院整形外科醫師陳俊嘉說，癌症病患手術後，進行放射線的輔助治療，容易發生淋巴回流慢、阻塞，淋巴液堆積在身體的某部位，產生腫脹。（張妍溱翻攝）

下肢水腫如「象腿」，原來是淋巴出問題！一位50歲鄭女士接受子宮頸癌手術，加上放射線治療，把腹股溝癌細胞附近的淋巴結清掉，術後10多年來右腿水腫，大腿圍比正常的左大腿粗11公分，最近她接受淋巴結移植手術，右腳終於慢慢消腫。

中山醫學大學附設醫院整形外科醫師陳俊嘉說，癌症病患手術後，進行放射線的輔助治療，容易發生淋巴回流慢、阻塞，淋巴液堆積在身體的某部位，產生腫脹；像是乳癌手術患者，水腫常發生於患側手臂，形成「手臂」粗壯，泌尿系統、大腸癌患者，接受腫瘤切除與腹腔淋巴結等擴清手術，則造成下肢水腫。

陳俊嘉表示，患者因大腿淋巴水腫，10多年來增粗「3倍」，造成下肢的蜂窩性組織炎，必須反覆治療，影響正常生活。去年初接受「淋巴靜脈吻合」手術後，消除假性粗腿，復健治療後，外觀明顯改善許多。

醫師建議，像是運動、纏繞肢體加壓、淋巴按摩、氣壓式加壓、穿戴壓力衣等，非手術性整合治療，改變患者生活習慣，但要視患者適不適用，雖可得到改善，但成效有限；另「淋巴靜脈吻合」手術、「顯微淋巴移植」手術，將淋巴液引流到靜脈系統，消除淋巴水腫。

(中時 )