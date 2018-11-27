《分秒幣爭》劉亞仁高難度演出 金憓秀刮目相看

2018年11月27日 16:01 時報周刊 張毓琪

今年青龍獎影后韓志旼驚喜客串。華映提供

韓國年度強片《分秒幣爭》集合韓國影壇男神劉亞仁及超級天后金憓秀超強卡司聯手合作，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的秘密。韓國新生代最強演技的劉亞仁在電影中演出一心想發國難財反轉自己人生的金融顧問，很多場戲都是沒有跟主要演員一同演出，讓他笑說：「這個拍攝過程真的很孤獨。」但金憓秀更讚美劉亞仁願意挑這個困難角色，真的讓人刮目相看。

劉亞仁一直是年輕演員中的演技扛霸子，票房與演技的實力兼具，在與影帝黃晸民合的《辣手警探》中，演出暴力衝動的富二代，反派演技引發話題及風潮，成為諧星搶著模仿的對像，連GD權志龍都曾模仿他在電影中的經典台詞，電影更大賣名列韓國影史第3位。而與電影大神宋康昊合作的《逆倫王朝》，演出韓國歷史中的最悲劇性的太子，讓他成功在青龍獎稱帝，演技大獲肯定，而近期在名導李滄東執導的《燃燒烈愛》中，一改平日時髦的面貌，演出人生不順的平凡青年，不但電影入選坎城影展競賽單元，他的演出同樣獲得好評。

而《分秒幣爭》是劉亞仁推出最新作品，他在片中演出一心想翻轉人生，大發國難財的金融顧問，但他都和其他主角金憓秀等人沒有任何一場對手戲，自己獨立演出電影中的另一支線，讓他回憶起來也笑說：「演出的時候很孤獨啊！幸好在做準備時，都有和前輩們碰到面，看著他們的演出，成為我很重要的靈感。」劇組在選角時很早就覺得劉亞仁很適合此角色，但由於電影是以金憓秀為主的故事出發，劇組透露當初要找支線的男主角時，沒有想到劉亞仁會同意加入陣容。

金憓秀也表示劉亞仁演出的角色非常困難，再加上電影是以女性為第一主角，站在已是主角級的男演員來思考，是個不容易的決定，「所以我聽到劉亞仁決定要演時，真的非常驚訝，畢竟演員都會想演出能盡性展現自己的角色，而劉亞仁在《燃燒烈愛》後要選擇演出《分秒幣爭》，和演技無關，光是這個決定就讓我對身為演員的劉亞仁刮目相看了。」

劉亞仁也覺得在《分秒幣爭》的演出是一大挑戰，有一場他必需生動演出名募投資的報告，更要呈現對於政府不顧百姓的決定感到無奈，各式複雜的財經名詞再加上多重轉折的情緒，讓他花盡心思做準備，他很不好意思的透露：「光是講台詞就NG很多次，為了讓我能有更完整的練習，劇組還延遲一天拍攝。而且經濟名詞會讓大家覺得有距離感，為了更貼近觀眾，在詮釋上下了一番功夫。」他也透露為了準備角色，不但看了很多經濟相關的新聞，更在朋友面前演講做練習，「這個角色是自私的機會主義者，但他也真實呈現人性的缺點，表演重點希望角色不要引起觀眾抗拒。」

除了演技派的演員的演出，今年青龍獎影后韓志旼也在電影中驚喜現身，與金憓秀有一場精彩的對手戲，兩人默契十足，成為電影中的一大亮點。韓志旼上周末才以電影《白小姐》獲得青龍獎影后的肯定，她在領獎時還特別感謝好友也是《分秒幣爭》女主角金憓秀，她說：「很感謝一直成為我很好榜樣的金憓秀前輩，她真的給了我很多支持。」讓金憓秀在現場感動得熱淚盈眶，之前韓志旼演出韓劇《認識的妻子》時，金憓秀還特別送上應援咖啡車到拍攝現場，為她加油打氣，可見兩人交情深厚。《分秒幣爭》12月7日正式上映。

(時報周刊)