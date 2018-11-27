二林家政班成果展 紅龍果變菜包

2018年11月27日 16:05 中時 鐘武達

二林農會家政班千歲團。（鐘武達攝）

二林農會家政班的特色料理色香味俱全。（鐘武達攝）

二林農會家政班的千歲團會跳舞，也會寫書法等才藝。（鐘武達攝）

二林鎮農會開辦20個家政班，除了指導社區婆婆媽媽料理、舞蹈、拼布，更有以高齡者為班底的「千歲團」在訓練長者跳舞與書法等才藝，生龍活虎的千歲團成員還經常獲邀演出，推廣部主任曾信嘉說，二林家政班是政府長照2.0的延伸版，老人家很喜歡。

二林鎮農會年度盛會「家政班聯合成果展」27日舉行，來賓剛走進展場就聞到濃濃的古早香，家政指導員楊怡妮說，紅龍果、蕎麥是二林在地特產，農會家政班員運用在地食材創作的料理很別緻，但還是保持原有的味道，讓人垂涎。

家政班的婆婆媽媽說，現場「紅色菜包」，是她們運用在地紅龍果研發的最新料理 ，色彩鮮艷卻是自然無比，還有紅龍果麵包、芋粿，蕎麥Q餅、蕎麥餅乾，以及當季蔬菜烹煮的高麗菜捲、蘿蔔湯。另一班的婆婆媽媽則展示拼布創作，她們說，手作的精品不輸「LV」。

來自不同6個社區的高齡者組成的「千歲團 」，則是開心在舞台上唱唱跳跳，很開心。楊怡妮說，家政班為鼓勵社區長者走出家門，和伙伴一同學習成立了2個高齡班，總計32名班員6男26女，他們平時除了學習手作，也和農業志工互動，一起共食，快樂充實過著每一天。

(中時 )