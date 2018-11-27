超狂！網紅白癡公主90度鞠躬「溝要露出來」

白癡公主化身喜餅業店長，她鞠躬時超狂說：「鞠躬要90度鞠躬，溝要露出來」。（圖／取材自白癡公主Instagram、Youtube）

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中時電子報
／綜合報導
單身想婚頭？喜餅業告訴你事實！痴的角落#6｜白癡公主

網路紅人「白癡公主」以KUSO動畫成名，朝多元發展的她，推出各系列主題影片，在探討不同職業的「痴的角落」主題影片中，白癡公主則化身喜餅業店長，在示範訓練店員時，她超狂說：「鞠躬要90度鞠躬，溝要露出來」，笑翻網友。

白癡公主在影片中穿起制服、戴上絲巾，化身喜餅店的溫店長，影片一開始就是她在訓練員工，白癡公主熟練地說：「您好，歡迎光臨」、「謝謝光臨」，其中在「謝謝光臨」時要鞠躬，白癡公主還超狂說：「要90度鞠躬，溝要露出來」。

白癡公主無厘頭說「（鞠躬）速度要快一點」，畫面笑翻網友，她還被粉絲狂虧「親愛的，妳沒溝呀！」、「挺胸的動作感覺令你痛心哈哈」、「挺胸阿～～」，而白癡公主則幽默回：「淚溝也是溝呀」。

(中時電子報)

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「優秀的店長不僅要懂銷售，更要會帶人！」﻿ 本次的主人翁是對自身和他人要求都很高的喜餅業店長溫柔。﻿ ﻿ 這次主題結合婚禮產業/店長職位的服務業結合，然而，畢竟痴痴我本人還沒結過婚，也沒接觸過婚禮產業，根本不曉得原來囍餅業也有這麼多咩咩嘎嘎..還是透過訪問禮坊喜餅店店長本人以及先前在IG限動有許多小87方享囍餅業工作心酸史，才有了今天這個腳本ㄎㄎ﻿ ﻿ 再次感謝禮坊中山店的配合，還有當天剛好來訪的客人應該覺得莫名其妙，問我專業問題還丟給其他店員...哈哈哈哈哈﻿ ﻿ 祝各位新人前都能理性溝通的挑囍餅，減少婚前爭執的溝通眉角內！﻿ ﻿ #記得去youtube看痴痴新片﻿ #痴的角落﻿ #白癡公主﻿ ﻿ To Be Continued...﻿ ﻿ 期待之後每個月一支痴的角落，甜在痴團隊會努力的！

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