超狂！網紅白癡公主90度鞠躬「溝要露出來」

「優秀的店長不僅要懂銷售,更要會帶人!」 本次的主人翁是對自身和他人要求都很高的喜餅業店長溫柔。  這次主題結合婚禮產業/店長職位的服務業結合,然而,畢竟痴痴我本人還沒結過婚,也沒接觸過婚禮產業,根本不曉得原來囍餅業也有這麼多咩咩嘎嘎..還是透過訪問禮坊喜餅店店長本人以及先前在IG限動有許多小87方享囍餅業工作心酸史,才有了今天這個腳本ㄎㄎ  再次感謝禮坊中山店的配合,還有當天剛好來訪的客人應該覺得莫名其妙,問我專業問題還丟給其他店員...哈哈哈哈哈  祝各位新人前都能理性溝通的挑囍餅,減少婚前爭執的溝通眉角內!  #記得去youtube看痴痴新片 #痴的角落 #白癡公主  To Be Continued...  期待之後每個月一支痴的角落,甜在痴團隊會努力的!