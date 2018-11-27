超狂！網紅白癡公主90度鞠躬「溝要露出來」

2018年11月27日 16:08 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

單身想婚頭？喜餅業告訴你事實！痴的角落#6｜白癡公主

網路紅人「白癡公主」以KUSO動畫成名，朝多元發展的她，推出各系列主題影片，在探討不同職業的「痴的角落」主題影片中，白癡公主則化身喜餅業店長，在示範訓練店員時，她超狂說：「鞠躬要90度鞠躬，溝要露出來」，笑翻網友。

白癡公主在影片中穿起制服、戴上絲巾，化身喜餅店的溫店長，影片一開始就是她在訓練員工，白癡公主熟練地說：「您好，歡迎光臨」、「謝謝光臨」，其中在「謝謝光臨」時要鞠躬，白癡公主還超狂說：「要90度鞠躬，溝要露出來」。

白癡公主無厘頭說「（鞠躬）速度要快一點」，畫面笑翻網友，她還被粉絲狂虧「親愛的，妳沒溝呀！」、「挺胸的動作感覺令你痛心哈哈」、「挺胸阿～～」，而白癡公主則幽默回：「淚溝也是溝呀」。

(中時電子報)