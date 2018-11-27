SHINee成員KEY深蹲10年首推個人專輯 太妍力挺任記者會主持人

KEY首張正規專輯記者會請來太妍主持。avex提供

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時報周刊
除了歌唱，KEY對服裝設計也很有想法。avex提供

韓國人氣男團SHINee的成員KEY，日前以〈Forever Yours〉這首單曲正式solo出道，此首歌找來音樂圈好友韶宥共同合唱，也因為新單曲的推出連續在《音樂銀行》、《Show!音樂中心》、《人氣歌謠》等多個韓國音樂性節目出演，屢屢創下收視率佳績，證明了KEY的高人氣，歌曲推出後也立刻登上芬蘭、菲律賓等8個國家的iTunes綜合單曲榜首。而出道10年所發行的首張正規專輯《FACE》則是集結美國鬼才DJ製作人史奇雷克斯(Skrillex)、英國製作人組合LDN Noise、韓國嘻哈音樂人Crush等知名實力派音樂人共襄盛舉，此卡司一出讓樂迷們加倍期待。

首張正規專輯《FACE》造型非常吸睛，看的出KEY對於時裝配搭特有的想法，色調鮮明的服裝加上頭巾以及質感毛衣搭配羽絨外套、正裝混合運動風，同時也有今年流行的透視材質元素，不協調穿搭非常有型。而專輯主打歌〈放下堅強 (One of Those Nights)〉歌詞淡淡地描繪了離別後內心的軟弱，是一首以原聲吉他和House節奏相互融合的R&B曲風歌曲。求好心切的KEY，也參與收錄在新專輯中〈I Will Fight〉、〈Easy To Love〉、〈討厭 (The Duty of Love)〉和〈This Life〉這四首歌的歌詞創作。

11月26日專輯發片記者會邀請到少女時代的隊長太妍主持，兩人互動有趣笑聲不斷，展現出相識10年的好交情。太妍表示KEY是她所珍惜的弟弟也是同事，特別為了他才擔任主持人，同時也嘴甜拜託媒體朋友多多幫忙。在進行現場問答時，有媒體提出KEY此次專輯名稱《FACE》，和SHINee成員泰民於2014年推出的第一張迷你專輯《ACE》以及已逝成員鐘鉉於2015年發行的首張個人專輯《BASE》，三人專輯名稱尾音相同是否有特別意涵時，KEY對此慎重表示，之所以會如此命名自己的首張專輯，除了希望能展現自己的「面貌」和「面對」新的挑戰之外，更重要的是希望自己也能延續、繼承成員們的精神，傳達時臉上真摯的神情也讓人相當感動。

2008年以男子團體SHINee成員出道的KEY能唱也會創作，除了歌手身份同時涉獵不同領域，卓越演技讓他以新秀之姿獲得MBC演技大獎的男子新人獎提名，更在Grimae頒獎典禮贏得新人演技獎。再加上服裝設計的才華，親身參與和監督多個團隊的美術概念設計，更獲邀成為美國時尚品牌的代言人。各個領域都相當活躍的KEY，在記者會上也提到身為Solo前輩的泰民給予他的建議，泰民認為「KEY擁有著不同的魅力這點非常好，所以建議KEY想做的事就全都去做才不會留下後悔！」這也讓KEY下定決心除了努力做好音樂之外，也會繼續在各領域發展，不將自己設限於只當歌手，並透露自己演出的電影預計將於明年上映。KEY首張正規專輯《FACE》與韓國同步在台數位發行。

(時報周刊)

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