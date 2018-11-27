《愛上卡夫卡》前導海報首曝光 簡嫚書錯綜三角習題如何解

簡嫚書詮釋了現代女性面對愛情的矛盾與勇敢。前景娛樂提供

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時報周刊
簡嫚書、林哲熹與茱莉亞羅伊在片中有段複雜的三角關係。前景娛樂提供

知名作家陳玉慧首度執導筒，推出自編自導並擔任監製的愛情輕喜劇《愛上卡夫卡》，不循傳統愛情片的戀愛公式，「她們都愛他，他卻搞失蹤」，一樁摸不著頭緒的失蹤案，引出現代都會男女的三角愛情習題=. 電影前導海報今天正式發佈，簡嫚書、林哲熹的眼神隔空交會透露出似有若無的曖昧，中間卻隔著法國女星茱莉亞羅伊（Julia Roy）用澈藍的雙眼看向觀眾，搭配「我祝福你們，也請你們祝福我」的標語，讓人好奇究竟故事的結局誰能愛到他。

陳玉慧曾以取材自身經歷的小說《徵婚啟事》風靡一時，改編為舞台劇、電視劇、電影等作品，2001年再以長篇小說《海神家族》獲台灣文學最高榮譽「台灣國家文學獎」，她對於女性情感的觀點總有獨特的細膩，這次挑戰全新領域跨足電影編劇與導演，將現代女性面對愛情的矛盾與勇敢，透過電影《愛上卡夫卡》荒誕幽默令人莞爾一笑的手法呈現。

《愛上卡夫卡》首波前導海報曝光，簡嫚書、林哲熹與茱莉亞羅伊的三角關係不言而喻，片中簡嫚書跟林哲熹在同一個劇團工作，兩人曾有過一段似是而非的曖昧情，而林哲熹旅法期間交往的法國女友茱莉亞愛相隨來到台北，讓簡嫚書不得不學著放下，此時林哲熹卻突然離奇失蹤，她只好一邊面對失戀的痛楚，一邊協助人生地不熟的「情敵」茱莉亞踏上一場撲朔迷離的尋人之旅，並試圖「找回自己、找回失去的愛」。

電影《愛上卡夫卡》曾入選2017年金馬創投會議，以及2018年第21屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳編劇獎，是唯一入選的台灣電影，並獲得WIP MM2創意獎，由花米電影有限公司出品、前景娛樂有限公司發行，將於明年1月4日正式在台上映。

(時報周刊)

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