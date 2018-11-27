汪東城「失聲」出席活動 被問炎亞綸「氣音」這樣回

2018年11月27日 16:18 中時 林淑娟

汪東城失聲猛喝藥水。（林淑娟攝）

汪東城出席活動失聲，受訪時大家完全聽不到聲音。（林淑娟攝）

汪東城日前參加櫻桃子老師紀念活動，向創作卡通《櫻桃小丸子》的已故作者櫻桃子老師表達敬意，兩人之前曾共同創作，有著難忘回憶與深厚情感。他27日下午現身西門町，擔任櫻桃小丸子門市一日店長，原本是要分享參加紀念活動感想，不料他因感冒、支氣管發炎幾乎完全「失聲」，想要賣力說話卻只剩氣音，媒體記者只能跟他比手畫腳、讀脣語。

汪東城日前赴零下16度的哈爾濱出席活動，因為太冷而感冒，導致支氣管發炎，從週末至今已經失聲數日，他說聯商演都不能唱，昨天出席活動只能上台玩遊戲，唱歌的部分取消。他說小時候有氣喘，過去拍戲時也曾因感冒導致完全失聲。他隨手攜帶的保溫瓶一打開裡頭還是黑色的潤喉藥水。

日前有大陸網友穿鑿附會發夢，指出林宥嘉的《浪費》故事原型，來自於「炎亞綸暗戀汪東城」的愛情故事。被問到這一題時，汪東城有點傻眼、皺眉，並理所當然「沈默不語」，最後無奈用氣音吐出：「要問林宥嘉吧！唱歌的都不知道，我怎麼會知道！」

他今年初突然在微博曬出小3歲的日本辣模藤井莉娜合影，被解讀大方認愛，再問到兩人戀情進度時，他來了個「綜藝摔」，再度無奈用氣音說：「今天是要講關於櫻桃子老師的紀念會，大家一直問八卦什麼的，我覺得很難受。」他說，櫻桃子老師的紀念感謝會現場是歡樂的，因為老師希望氣氛場面歡樂而不是悲傷。

(中時 )