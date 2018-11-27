不要猶豫！孕婦接種流感疫苗「自保兼護兒」

2018年11月27日 16:48 中時 陳志祥

今年10月以來的流感季施打流感疫苗十分踴躍，只有「滿6個月至3歲以下」族群接種率「倒退嚕」，目前接種率比去年減少5萬多劑，醫師呼籲嬰幼兒是流感季後期的「重災區」，趕快完成流感接種才能提供及時的保護。

今年流感季0.25ml幼兒型疫苗接種只有20萬787劑，比起去年同期25萬4902劑，足足少了5萬4115劑，台大醫院小兒部醫師李秉穎表示，嬰幼兒、學齡前幼兒與新手爸媽趕緊接種流感疫苗，流感疫情會在元旦至舊曆新年之間達到高峰。

嬰兒、未滿3歲及學齡前幼兒是流感的高風險族群之一，李秉穎強調，5歲以下幼兒得到流感產生重症比例很高，尤其病毒發生突變時，現在流感季初期的死亡與重症是老人家或有潛在疫病者，可是到了流行後期小孩得到重症病例會上升，這是可以預期的風險。

李秉穎進一步指出，如果病毒有發生突變時，小孩的死亡率相當於老人的死亡率，2009年H1N1病毒流行就是如此，而幼兒是流感高風險、會被忽略的族群，因為父母親以為B型肝炎、百咳疫苗等打完後，就不用再打疫苗了。

「目前幼兒的健康手冊沒列出流感疫苗的蓋章格子，其實應該列出來，指引家長記得打流感疫苗。」李秉穎說：「不管任何年齡只要18歲以下，每年都要施打流感疫苗，流感對幼兒、尤其5歲以下的威脅性特別大，併發神經病變會導致永久障礙。」

另外，出生6個月內嬰兒無法接種流感疫苗，需要父母接種流感疫苗，以保護尚無接種流感疫苗的嬰幼兒健康，李秉穎表示，其實孕婦應該施打流感疫苗，根據研究，孕婦接種疫苗產生的抗體會優先轉給胎兒，使得胎兒出生6個月內都有保護力，而且感染率可降6成。

(中時 )