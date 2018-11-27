從缺水到抗旱！今年台灣節水達2.8個石門水庫蓄水量

2018年11月27日 16:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常恐成常態！今(107)年上半年水情不佳，曾文水庫更是在6月7日達到最低水位1.8%，打破104年大旱曾文水庫蓄水量最低紀錄。但在各單位的共同努力下，使今年度抗旱達到5億6,000萬噸的節水成效，相當於2.8個石門水庫蓄水量，創下抗旱期間全台無進入分區輪流供水的紀錄！為鼓勵及感謝全國各行各業落實推動節約用水措施，經濟部水利署今（27日）於中正紀念堂舉行「2018愛水節水表揚大會」。

經濟部次長曾文生致詞時表示，今年上半年降雨不如預期，經統計南部地區有323天無顯著降雨，造成水情嚴重吃緊，曾文水庫在6月7日蓄水量僅有1.8%，蓄水量更是打破104年大旱的5.46%，創下蓄水量最低的紀錄，但抗旱期間全台無進入分區輪流供水，主要的關鍵點就在於「各相關單位通力合作」！因此，特地頒發「齊心抗旱節水獎」感謝各單位及地方政府等，藉由齊心協力與通力合作，才得以順利度過旱象。

水利署長賴建信表示，今年年初的跨部會合作抗旱，在各單位的共同努力下，產業自主節水2,000萬噸、民生節水2,500萬噸、農業節水22,000萬噸，再加上政府的開源、節流、調度、備援等四大策略的推動，啟動8次人工增雨作業，把握每次天候機會增加降雨；曾文水庫灌區節水灌溉量0.87萬噸，創下節水紀錄；北部翡翠水庫每日調度65萬噸支援板新地區，達到歷史最大調度量。

中庄調整池啟動備援用水，支援石門水庫用水。除此之外水利署更啟動90次抗旱會議，嚴密監控、機動因應水情變化，使今年度抗旱達到5億6,000萬噸的節水成效，相當於2.8個石門水庫蓄水量，共同度過缺水危機！

為鼓勵及感謝全國各行各業落實推動節約用水，水利署除公開感謝年初參與抗旱工作的相關部會，與共創節水效益達1,064萬噸，省下逾五千座標準游泳池的水量的17個節水績優單位及3位節水達人之外，並特別頒發「節水公益獎」嘉許國泰人壽及慈濟基金會於今年主動投入節水行列，為節水工作共盡一分心力。

(中時電子報)