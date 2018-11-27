花蓮秧悅千禧榮獲2018 ITF國際旅展「最佳創意獎」

2018年11月27日 16:48 中時 范振和

坐在花蓮秧悅千禧度假酒店親子戶外野餐實景前，香草公主孟蓉與小朋友示範戶外野餐的樂趣。（秧悅度假酒店提供）

花蓮秧悅千禧度假酒店香草公主孟蓉展示法國銅製香草精油萃取機萃取純露流程。（秧悅千禧度假酒店提供）

2018 ITF國際旅展有1700多個攤位參展，首次參展的花蓮秧悅千禧度假酒店，將有機香草生態、親子戶外野餐的實景搬到現場，讓民眾感受有機香草療癒的功效，因而拿下「最佳創意獎」殊榮。

花蓮秧悅千禧度假酒店祭出開幕前旅展限量大優惠住宿票券，不只開出紅盤，且獲得主辦單位台灣觀光協會頒發「最佳創意」大獎。君達集團創辦人尹純綢指出，此次旅展他們打造一座以有機香草為主軸的場域，讓觀眾能體現「花蓮秧悅千禧度假酒店」香草文創酒店特色。

尹純綢說，她特別將飯店農場的有機香草、浪漫異國風情的落羽松秘境等實景搬到現場，並展示總統套房，讓人沉浸隱於中央山脈山腳下飯店的靜謐，徜徉在香草天地裡。此外，現場也布置讓大小朋友親近大地的親子戶外野餐場地，吸引許多人拍照上傳、打卡、分享。

花蓮秧悅千禧度假酒店展場中，採用法國銅製香草萃取機蒸餾出迷迭香、萬壽菊的芳香，不少人聞香而來，實際了解香草精油萃取過程，也完美演繹視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與身心靈俱足的「香草七感療癒」。

花蓮秧悅千禧度假酒店每間客房都使用飯店農場有機香草產品，其中一款迷迭香頭皮調理洗髮精，更榮獲百萬網友票選榮獲2018年TVBS 女人我最大賞No. 1網路通販最佳洗髮賞殊榮。未來將隨著度假酒店明年年初開幕後亮相，等不及的民眾也可至草繹品牌的官網線上訂購。

(中時 )