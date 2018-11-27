愛妻規定馬如龍每天必說二字 怒斥「全身插管」亂講

外傳馬如龍(左)全身插滿管子住院，妻沛小嵐(右)怒斥：亂講！(圖／ 陳德信)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

近年來藉電影《海角七号》、《艋舺》…等作品重新活躍於演藝圈的79歲資深演員馬如龍（本名黃政雄），傳出因急症全身插滿管子住院。對此，馬如龍的妻子、同為演員的沛小嵐予以否認，還生氣地說，是誰在亂講？

有週刊稱日前接獲讀者爆料，表示於醫院看到馬如龍坐在輪椅、身體插著管子被推回病房，該報導甚至指出，馬52歲時才出生的小女兒黃聖雅剛在11月11日登記結婚，疑似是為父親沖喜。

對於馬如龍被指身體出了狀況，沛小嵐接受媒體求證時連續說了3次「沒有」，並回問是哪個人在亂講？黃聖雅也說父親沒有不舒服，並強調結婚不是為了沖喜，自己不會做這麼老套的事。

●演藝表現受矚目，家庭生活不遑多讓

除了在演藝圈的表現，馬如龍的家庭生活，向來也讓人津津樂道，其實，沛小嵐已是馬的第三任妻子。馬如龍和兩任前妻的五個小孩，離婚後都跟他，因此與沛小嵐結婚後，她立即升格成五個孩子的媽，最大的才小四，但其「後母哲學」很簡單：愛他，就要包容他的一切。

婚後，馬如龍的弟弟意外去世，他接手照顧兩個年幼姪兒，後來和沛小嵐又生了一兒一女，家裡共有九個孩子，加上與母親同住，稱得上是超級大家庭，「小嵐真的很厲害，把家裡照顧得很好。」多年前和愛妻接受《康健雜誌》採訪時，馬如龍不停讚美她 。

●九個都是自己的孩子，婆婆是另個小孩

不過，究竟要如何適應當九個孩子媽媽的重任？沛小嵐說：「就把每個孩子都當成自己的孩子，小叔的孩子也一視同仁。這一點結婚前就要有心理準備，這樣什麼困難都解決了。心胸開闊一點，其他生活小細節就很容易解決。」

由於馬如龍對孩子比較嚴格，有時他罵了小孩，沛小嵐就變成訴苦的管道，她會去安慰、居中緩頰，再講道理給小孩聽，「不能兩個都兇，要給孩子疏通的管道。要跟小孩好到他什麼都願意告訴妳，心事、交女朋友都願意跟妳講。」

「她連我媽媽都『治』得很乖。」沛小嵐除了照顧小孩有一套，和婆婆的相處，也讓馬如龍打從心裡佩服。例如，沛小嵐給孩子100元零用錢，就給婆婆200元；給孩子一包零食，就給婆婆兩包。她還煮私房菜，比較軟，適合老人家吃，她會告訴小孩「這是阿嬤的菜，你們不能吃。」讓婆婆很開心，「我把婆婆當其中一個小孩。」沛小嵐說。

●忘掉過去，珍惜第三春

很多人再婚後，不希望孩子再跟前夫前妻聯絡，但馬如龍並不介意孩子這麼做，他認為家裡不要有禁忌，愈有禁忌，孩子愈想知道；另外，前妻也會跟沛小嵐聯絡，跟她當朋友、送禮物給她，感謝她把孩子帶得這麼好。

離婚兩次，馬如龍對「第三春」格外珍惜。他說，年輕時鑰匙很多串，想住哪兒就去哪兒。直到碰到沛小嵐，才覺得如果不把握住，這輩子會很悽慘，「把以前忘掉，好好珍惜她。要控制自己，不要以為自己還很帥，四處泡妞。」馬如龍真誠地說，跟沛小嵐結婚後從不曾劈腿，「要很認真地告訴自己不可以！」

儘管已結婚數十年，沛小嵐仍規定馬如龍要每天說「愛妳」，如果沒說，沛小嵐會當著家人面前撒嬌：「你今天還沒說……」老夫老妻依舊甜蜜蜜。

(中時電子報)

陶晶瑩婚姻美滿不是因為運氣好！她貫徹「8字哲學」　幸福自然迎面來
路嘉怡：和另一半爭吵時　「這件事」請放在心裡最重要的位子
插管、氣切、呼吸器有何不同　一次講清楚
如何保養婚姻？５大禁忌與甜蜜
婚姻出現問題，為何溝通無效？

文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

從缺水到抗旱！今年台灣節水達2.… 舒緩國道塞車　學者：增加高乘載…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。