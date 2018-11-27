愛妻規定馬如龍每天必說二字 怒斥「全身插管」亂講

2018年11月27日 16:24 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近年來藉電影《海角七号》、《艋舺》…等作品重新活躍於演藝圈的79歲資深演員馬如龍（本名黃政雄），傳出因急症全身插滿管子住院。對此，馬如龍的妻子、同為演員的沛小嵐予以否認，還生氣地說，是誰在亂講？

有週刊稱日前接獲讀者爆料，表示於醫院看到馬如龍坐在輪椅、身體插著管子被推回病房，該報導甚至指出，馬52歲時才出生的小女兒黃聖雅剛在11月11日登記結婚，疑似是為父親沖喜。

對於馬如龍被指身體出了狀況，沛小嵐接受媒體求證時連續說了3次「沒有」，並回問是哪個人在亂講？黃聖雅也說父親沒有不舒服，並強調結婚不是為了沖喜，自己不會做這麼老套的事。

●演藝表現受矚目，家庭生活不遑多讓

除了在演藝圈的表現，馬如龍的家庭生活，向來也讓人津津樂道，其實，沛小嵐已是馬的第三任妻子。馬如龍和兩任前妻的五個小孩，離婚後都跟他，因此與沛小嵐結婚後，她立即升格成五個孩子的媽，最大的才小四，但其「後母哲學」很簡單：愛他，就要包容他的一切。

婚後，馬如龍的弟弟意外去世，他接手照顧兩個年幼姪兒，後來和沛小嵐又生了一兒一女，家裡共有九個孩子，加上與母親同住，稱得上是超級大家庭，「小嵐真的很厲害，把家裡照顧得很好。」多年前和愛妻接受《康健雜誌》採訪時，馬如龍不停讚美她 。

●九個都是自己的孩子，婆婆是另個小孩

不過，究竟要如何適應當九個孩子媽媽的重任？沛小嵐說：「就把每個孩子都當成自己的孩子，小叔的孩子也一視同仁。這一點結婚前就要有心理準備，這樣什麼困難都解決了。心胸開闊一點，其他生活小細節就很容易解決。」

由於馬如龍對孩子比較嚴格，有時他罵了小孩，沛小嵐就變成訴苦的管道，她會去安慰、居中緩頰，再講道理給小孩聽，「不能兩個都兇，要給孩子疏通的管道。要跟小孩好到他什麼都願意告訴妳，心事、交女朋友都願意跟妳講。」

「她連我媽媽都『治』得很乖。」沛小嵐除了照顧小孩有一套，和婆婆的相處，也讓馬如龍打從心裡佩服。例如，沛小嵐給孩子100元零用錢，就給婆婆200元；給孩子一包零食，就給婆婆兩包。她還煮私房菜，比較軟，適合老人家吃，她會告訴小孩「這是阿嬤的菜，你們不能吃。」讓婆婆很開心，「我把婆婆當其中一個小孩。」沛小嵐說。

●忘掉過去，珍惜第三春

很多人再婚後，不希望孩子再跟前夫前妻聯絡，但馬如龍並不介意孩子這麼做，他認為家裡不要有禁忌，愈有禁忌，孩子愈想知道；另外，前妻也會跟沛小嵐聯絡，跟她當朋友、送禮物給她，感謝她把孩子帶得這麼好。

離婚兩次，馬如龍對「第三春」格外珍惜。他說，年輕時鑰匙很多串，想住哪兒就去哪兒。直到碰到沛小嵐，才覺得如果不把握住，這輩子會很悽慘，「把以前忘掉，好好珍惜她。要控制自己，不要以為自己還很帥，四處泡妞。」馬如龍真誠地說，跟沛小嵐結婚後從不曾劈腿，「要很認真地告訴自己不可以！」

儘管已結婚數十年，沛小嵐仍規定馬如龍要每天說「愛妳」，如果沒說，沛小嵐會當著家人面前撒嬌：「你今天還沒說……」老夫老妻依舊甜蜜蜜。

(中時電子報)