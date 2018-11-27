舒緩國道塞車　學者：增加高乘載人數

2018年11月27日 16:27 中時 陳祐誠

國道每逢連續假期就會被蜂擁而入的車潮塞爆，交通部高公局這兩年不斷嘗試新措施，今年中秋節更試辦辦中秋連假前、後一日6至15時國5全線暫停收費，但效果相當有限，中華民國運輸學會提出建議，增加高乘載人數為4人、取消20公里免費里程。

運輸學會指出，高乘載管制的時間帶與人數上，必須進行更縝密的研析，以達到分流與減量的效果，依2014至2018春節小客車使用國道的乘載率，3人以上比例約90％、4人以上比例約69％，因此現階段採取的3人以上高乘載措施，效果甚難顯著，建議仍應持續蒐集各次連假的乘載率調查，研議是否再提升管制人數。

在差別費率的措施方面，除現行依車種採差別收費之外，建議可依不同方向的交通需求差別，採取不同的費率標準，以有效反映若干外部成本，達到以價制量的效果。運輸學會建議，以50公里為起碼里程實施單一費率收費制度，降低短途旅次使用國道的比例，可考量從2019年度的連續假期開始試行，再擴大至一般假期的週末，最後再落實到平日，循序漸進的推動。

高公局副局長吳木富回應，尊重學者的提議，不過高公局也要考慮實務上的困難，例如增加高乘載的門檻，可能造成駕駛趕在高乘載前出發，造成國道塞車更嚴重；另取消20公里免費里程、交流道封閉等措施，都要再評估其可行性。

(中時 )