曾因「自自冉冉」春聯惹議 詩人林瑞明享壽68歲辭世

2018年11月27日 16:26 中時電子報 林郁庭

上圖：2016年12月30日時總統府發言人黃重諺公布總統府新春春聯與紅包袋。（圖/中央社）下圖：2017年1月5日時，總統府發言人黃重諺表示，「自自冉冉」春聯沒有重不重印的問題。（圖／資料照 總統府提供）

國立台灣文學館今天證實，台文館首任館長林瑞明昨天在家中辭世，享壽68歲。現任館長蘇碩斌帶領全館人員默哀，悼念這位台灣詩人。總統府製作2017丁酉年春聯「自自冉冉 歡喜新春」，沒想到春聯公布後，引發各界熱議，總統府稱此句引自台灣文學家賴和的詩句，版本為2000年出版的《賴和全集》。

林瑞明曾任國立成功大學教授，2015年退休，是成大名譽教授；林瑞明雖身體狀況不佳，深受洗腎之苦，卻仍精神奕奕參加各項活動，今年10月蘇碩斌就職台灣文學館館長時，林瑞明也出現在典禮上。台文館人員說，林瑞明擔任館長期間，經常以館為家，台文館籌備之初，館務尚未進入軌道，林瑞明幾乎是每天最後一個離開台文館的人。

林瑞明辭世的消息在網路傳開後，許多網友都不捨的說，「老師過世？」「天哪！」「不敢相信！敬悼！」

總統府2017丁酉年春聯「自自冉冉 歡喜新春」，引發爭議，總統府稱此句引自台灣文學家賴和的詩句，版本為2000年出版的《賴和全集》。

(中時電子報)