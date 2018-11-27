曾因「自自冉冉」春聯惹議 詩人林瑞明享壽68歲辭世

曾因「自自冉冉」春聯惹議　詩人林瑞明享壽68歲辭世。（資料照片、總統府提供）

友善列印
中時電子報
上圖：2016年12月30日時總統府發言人黃重諺公布總統府新春春聯與紅包袋。（圖/中央社）下圖：2017年1月5日時，總統府發言人黃重諺表示，「自自冉冉」春聯沒有重不重印的問題。（圖／資料照 總統府提供）

國立台灣文學館今天證實，台文館首任館長林瑞明昨天在家中辭世，享壽68歲。現任館長蘇碩斌帶領全館人員默哀，悼念這位台灣詩人。總統府製作2017丁酉年春聯「自自冉冉 歡喜新春」，沒想到春聯公布後，引發各界熱議，總統府稱此句引自台灣文學家賴和的詩句，版本為2000年出版的《賴和全集》。

林瑞明曾任國立成功大學教授，2015年退休，是成大名譽教授；林瑞明雖身體狀況不佳，深受洗腎之苦，卻仍精神奕奕參加各項活動，今年10月蘇碩斌就職台灣文學館館長時，林瑞明也出現在典禮上。台文館人員說，林瑞明擔任館長期間，經常以館為家，台文館籌備之初，館務尚未進入軌道，林瑞明幾乎是每天最後一個離開台文館的人。

林瑞明辭世的消息在網路傳開後，許多網友都不捨的說，「老師過世？」「天哪！」「不敢相信！敬悼！」

總統府2017丁酉年春聯「自自冉冉 歡喜新春」，引發爭議，總統府稱此句引自台灣文學家賴和的詩句，版本為2000年出版的《賴和全集》。

(中時電子報)

英特內捐實用軟體 攜手修平發展… 成大攜手工研院加速綠能創新產業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。