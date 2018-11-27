腸病毒悄悄攀升 新增1名克沙奇A型重症

2018年11月27日 16:32 中時 陳志祥

國內腸病腸疫苗持續上升，已經到達流行期邊緣，上周國內出現1例2歲男童感染克沙奇A10型腸病毒併發重症病例，好消息是腸病毒疫情應該已在高峰期，可望隨著天氣轉涼而下滑。

疾管署統計，國內上周（11月18日至11月24日）腸病毒門急診就診共有1萬700人次，較前一周上升2.3％，已經連續3周上升且接近1萬1000人次的流行閾值，而最近2周流行地區以嘉義縣以北及東區為主。

上周新增1例腸病毒併發重症病例，個案是家住南部的2歲男童，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案在10月下旬陸續出現發燒、口腔潰瘍、咽唊炎、下肢無力與步態不穩等症狀，11月初收治住院及通報，確診為克沙奇A10型腸病毒重症，個案經過治療後病況改善出院。

今年累計33例腸病毒重症病例，以伊科病毒11型12例、腸病毒71型7例為感染排名的前2名，最近4周的社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多；林詠青說，家長一旦發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺、嗜睡、意識不清、活力不佳與肌躍型抽搐等重症前兆，趕快送大醫院治療。

腸病毒一年四季都有傳播風險，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，大人外出返家必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒應以肥皂正確洗手。疾管署副署長莊人祥強調，目前應是腸病毒疫情高峰，隨著天氣轉涼，疫情應會跟著下滑。

(中時 )